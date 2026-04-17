Barings 於阿布扎比開設辦事處以強化中東地區佈局

阿聯酋阿布扎比2026年4月17日 /美通社/ -- 全球首屈一指的另類投資管理公司 Barings 於今天宣佈，在阿布扎比的新辦事處正式開幕。 此策略性擴張體現 Barings 對中東市場的投入，也反映其對該地區長期增長、穩健發展及投資機會的信心。

Barings 於 2024 年成功落戶杜拜，如今再於阿布扎比設立辦事處，彰顯其致力深化與海灣地區機構投資者、主權財富基金及家族辦公室之間夥伴關係的宏大願景。

Barings 主席兼行政總裁 Mike Freno 說：「阿布扎比辦事處的啟用，再次印證 Barings 對中東的強大承諾，亦堅定了我們對該區增長前景的信念。 在當地設立辦事處，讓我們能以更佳方式服務客戶，與他們並肩合作，發掘全球信貸市場中的無限潛能。」