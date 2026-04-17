熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Apr-17 21:23
更新：2026-Apr-17 21:23
PR Newswire

Emirates NBD 成功為 Dar Global 完成 2.5 億美元銀團定期貸款安排，推動其全球增長及擴張

分享：

阿聯酋杜拜2026年4月17日 /美通社/ -- Emirates NBD 是中東、北非及土耳其 (MENAT) 地區的主要銀行集團，宣佈已成功為倫敦上市的奢華國際地產發展商 Dar Global plc 完成一筆 2.5 億美元的銀團定期貸款融資（「Radium II 項目」）。 Dar Global plc 由 Dar Al Arkan Real Estate Development Company 持有多數股權，是次獲得 2.5 億美元融資，旨在推動其在全球主要市場持續增長及擴展。

Emirates NBD successfully executes USD 250 Million Syndicated Term Loan facility for Dar Global, Accelerating Global Growth and Expansion

Emirates NBD Capital 在此筆 2.5 億美元交易中擔任聯合委任主牽頭行、賬簿管理方及獨家文件代理。 此融資將支持 Dar Global 的全球擴張策略，讓這間頂尖地產發展商加快現有項目進度，並在主要市場開拓新物業發展。

adblk4

此融資展現 Emirates NBD 在銀團融資方面的結構設計及分銷能力，鞏固其作為地區及國際地產發展商可靠夥伴的地位，而全球物業市場亦保持蓬勃動力。

Emirates NBD 集團批發銀行業務主管 Ahmed Al Qassim 表示：「這項交易強化全球機構對 Emirates NBD 發起和執行大型銀團融資能力的信心。 眾多貸款機構踴躍參與，顯示出我們網絡具備廣泛的分銷能力，以及市場對房地產相關信貸持續充滿興趣。 我們很高興能夠制定出配合 Dar Global 業務願景的貸款安排，體現我們致力提供度身打造的融資方案，以支持全球主要市場的豪華房地產行業持續發展。」

adblk5

此交易突顯 Emirates NBD 在構建及落實貸款安排中的核心地位，該行主導文件處理流程，並順利及時完成。 此融資與其他地區銀行合作執行，設計上為 Dar Global 賦予靈活彈性，以滿足其資金需要及未來增長計劃。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「此項與 Emirates NBD 攜手建構的融資安排，凝聚一眾實力強勁的金融機構，共同支持 Dar Global 持續增長。 這項安排提升我們的流動資金，並讓我們靈活推進現有項目，同時對新機遇保持精挑細選的審慎策略。 我們是在倫敦上市、擁有全球物業組合的平台，獲取多元資金來源，始終是我們在主要國際市場拓展規模時的策略重心。」

adblk6

ADVERTISEMENT

送健之堂舒壓好眠足湯 x 石墨烯足浴袋

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務