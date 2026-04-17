Emirates NBD 成功為 Dar Global 完成 2.5 億美元銀團定期貸款安排，推動其全球增長及擴張

阿聯酋杜拜2026年4月17日 /美通社/ -- Emirates NBD 是中東、北非及土耳其 (MENAT) 地區的主要銀行集團，宣佈已成功為倫敦上市的奢華國際地產發展商 Dar Global plc 完成一筆 2.5 億美元的銀團定期貸款融資（「Radium II 項目」）。 Dar Global plc 由 Dar Al Arkan Real Estate Development Company 持有多數股權，是次獲得 2.5 億美元融資，旨在推動其在全球主要市場持續增長及擴展。 Emirates NBD Capital 在此筆 2.5 億美元交易中擔任聯合委任主牽頭行、賬簿管理方及獨家文件代理。 此融資將支持 Dar Global 的全球擴張策略，讓這間頂尖地產發展商加快現有項目進度，並在主要市場開拓新物業發展。

此融資展現 Emirates NBD 在銀團融資方面的結構設計及分銷能力，鞏固其作為地區及國際地產發展商可靠夥伴的地位，而全球物業市場亦保持蓬勃動力。 Emirates NBD 集團批發銀行業務主管 Ahmed Al Qassim 表示：「這項交易強化全球機構對 Emirates NBD 發起和執行大型銀團融資能力的信心。 眾多貸款機構踴躍參與，顯示出我們網絡具備廣泛的分銷能力，以及市場對房地產相關信貸持續充滿興趣。 我們很高興能夠制定出配合 Dar Global 業務願景的貸款安排，體現我們致力提供度身打造的融資方案，以支持全球主要市場的豪華房地產行業持續發展。」

此交易突顯 Emirates NBD 在構建及落實貸款安排中的核心地位，該行主導文件處理流程，並順利及時完成。 此融資與其他地區銀行合作執行，設計上為 Dar Global 賦予靈活彈性，以滿足其資金需要及未來增長計劃。 Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「此項與 Emirates NBD 攜手建構的融資安排，凝聚一眾實力強勁的金融機構，共同支持 Dar Global 持續增長。 這項安排提升我們的流動資金，並讓我們靈活推進現有項目，同時對新機遇保持精挑細選的審慎策略。 我們是在倫敦上市、擁有全球物業組合的平台，獲取多元資金來源，始終是我們在主要國際市場拓展規模時的策略重心。」

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