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出版：2026-Apr-17 21:13
更新：2026-Apr-17 21:13
PR Newswire

國網江蘇電力：以一流電力營商環境賦能開放型經濟發展

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慕尼黑2026年4月17日 /美通社/ -- 近日，第十八屆「德國太倉日」活動在慕尼黑舉行。國網太倉市供電公司應邀出席，並圍繞綠電保供、優質辦電、綠色伙伴關係等作主題發佈，展示服務外資企業、助力優化營商環境的實踐成果。

蘇州是江蘇開放型經濟高地，其中，太倉作為「中國德企之鄉」，集聚德資企業超560家，帶動形成多個千億級產業集群。在蘇州，國網蘇州供電公司建成了20個開門接電示範區，率先將低壓接入標準提升至200千瓦，扎實落地電力延伸投資政策，「十四五」以來累計為客戶節約接電成本超100億元。該公司市場營銷部主任曹駿說：「我們創新推行開門接電、全電共享、階梯式送電等舉措，著力打造一流電力營商環境。未來，將進一步深化綠色夥伴關係，不斷提升企業服務能級。」

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近年，國網江蘇電力精準發力可靠供電、便捷服務、綠色轉型等，為地方開放強省建設注入強勁動能：

圍繞企業低碳發展需求，構建全鏈條綠色用能服務體系。2025年，江蘇綠電、綠證交易規模分別超過220億千瓦時和350萬張；建成國內首個獲得國際認證的省級電碳因子數據庫，推出碳普惠體系。為讓企業用電無憂，打造堅強主干網、智慧配電網、智能微電網、全域信息網，挖掘源網荷儲調節潛力，大規模推廣不停電作業，助力江蘇連續51年未發生大面積停電事故，供電可靠率達99.996%，全年戶均停電時間僅0.35小時。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302745930.html

SOURCE 國網江蘇電力

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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