美高梅再度亮相巴塞爾藝術展 立體躍現澳門文旅圖景

培育藝術人才 港澳聯動拓展國際交流網絡 澳門2026年4月17日 /美通社/ -- 美高梅作為文旅領航者，多年來積極支持本地藝術發展及人才培育，自2017年與巴塞爾藝術展香港展會建立長期合作夥伴關係以來，持續為澳門藝術社群搭建接軌國際的平台，促進區域合作。為響應國家「十五五」規劃中推動文旅產業高質量發展、打造港澳成為中華文化出海及國際交流高地之戰略方向，美高梅持續發揮「超級聯繫人」角色，聯動香港及國際藝文資源，今年再度邀請澳門文化界領袖、藝術從業者及高校師生前往展會，參與專屬導覽及座談活動。與會者藉由親炙國際級藝術佳作，既拓闊全球化及前瞻性的文化視野，為澳門藝術發展注入創新思維，也拓展本地藝術生態與國際網絡的深度連結。

同時，美高梅今年與全球領先的顯示技術企業京東方（BOE）合作，於展會現場的美高梅專屬展位，透過兼具智慧節能與極緻畫質的「M」形四折結構高清小間距LED顯示屏及前沿的裸眼3D顯示技術，生動呈現澳門多項文旅項目內容，向國際藝術界展現澳門「文化+旅遊+科技」融合發展的多元魅力。 厚植澳門藝術人才發展沃土

美高梅於昨日（26日）率先帶領逾20位澳門文化界領袖、藝術家及業界代表等參與預展專場，並與各藝廊代表深入交流；今日（27日），則進一步邀請30位本澳年輕藝術工作者和藝術專業的高校師生參觀展會並參加展會的重要交流項目「與巴塞爾藝術展對話」系列座談活動，聆聽賽義卜．艾格納（Saeb Eigner）、烏利．希克（Uli Sigg）等知名收藏家及藝術界領袖的分享，從藝術收藏、文化外交到跨地域交流等多重角度，深化對亞洲藝術發展脈絡及國際藝文生態的理解，近距離感受環球藝術市場脈動。

美高梅中國控股有限公司首席執行官及執行董事馮小峰表示：「美高梅始終致力發揮澳門作為中西文化交流重要窗口的獨特優勢，憑藉品牌獨有的國際網絡，持續為本澳藝文界搭建聯通世界的平台，助力業界加深了解環球藝術市場趨勢及藝術經濟發展實務，進一步拓寬發展空間。我們將繼續深化與全球文化藝術領域的交流合作，助力澳門經濟適度多元發展，並向世界展現澳門文旅融合發展的豐沛潛力。」 參與是次交流的澳門大學藝術博士學位課程在讀生朱姣表示：「從早前參加美高梅主辦的國家藝術基金人才資助項目課程，到今日獲邀參觀巴塞爾藝術展，我深刻感受到美高梅一直持續為本澳青年藝術人才及藝術專業學生提供多元化交流平台，讓我們有機會接觸國際藝壇、並深入了解全球藝術生態與市場脈動。這些難得的機會與寶貴的經驗，對我們拓寬創作視野與思考未來職業規劃都具有重要的意義。」

嶄新科技活現澳門多元文旅項目

美高梅以創新的「M」形四折結構高清小間距LED顯示屏亮相展會現場，運用前沿科技打破傳統平面的視覺局限，形成視覺延伸，構造出觸手可及的現實感虛擬空間，生動還原保利美高梅博物館「絲路」大展中的珍貴展品，包括青花輪花紋綬帶耳葫蘆瓶、龍紋寶座毯等代表性文物，以及現當代頂級藝術品。同時，美高梅駐場鉅製《澳門2049》融合非物質文化遺產與現代科技的精華段落——如「呼麥•飄渺」等場景，也在屏幕上震撼重現。現場還循環展播澳門特別行政區政府宣傳片，讓觀眾身臨其境，感受澳門文旅產業多元融合、創新發展的嶄新氣象。

2026年度「美高梅藝術探新獎」得主揭曉

此外，2026年度「美高梅藝術探新獎」亦於今日（27日）揭曉。國際評審團經嚴謹評選後，由法國畫廊Galerie Allen帶來的藝術家憑藉其作品展現出的前瞻性與原創性，從一眾國際新銳藝術家中脫穎而出。 巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋表示：「巴塞爾藝術展香港展會一直致力連結亞洲與世界各地藝術界，促進跨文化間富有意義的交流與對話。『美高梅藝術探新獎』體現了雙方的共同理念，支持新一代藝術家及其畫廊，並肯定新晉藝術創作所展現的原創性與活力。我們亦樂見此獎項為得獎藝術家及其畫廊提供與澳門交流的機會，透過這段極具意義的文化交流，開拓新的創作靈感與發展方向。」

澳門美高梅是《福布斯旅遊指南》五星評級之綜合度假酒店，是一充滿創意和風格的藝術傑作。除了約600間豪華客房及套房，賓客還能在這裏發現眾多與別不同的奢華享受，包括以巨型玻璃天幕覆蓋、充滿歐陸設計特色的天幕廣場，氣勢磅礡。澳門美高梅擁有世界一流的設施，包括面積近2,000平方米按照國家一級文物展陳標準建造的博物館 —「保利美高梅博物館」、水療中心、七間各具特色且集合各國佳餚的餐廳及酒吧等，而功能齊全的會議及場地設施，也讓澳門美高梅成為舉辦各類宴會的理想地點。酒店位於澳門半島最矚目的地段上，位置優越，與名店林立的壹號廣塲相連。

美獅美高梅設計猶如路氹城的「珠寶盒」，設有約1,400間客房及套房、偌大的會議空間、奢華的水療設施、零售商店、餐飲配套、美高梅首間國際酒店別墅「雍華府」，及上演美高梅與中國大導演張藝謀攜手打造《澳門2049》駐場秀的美高梅劇院。美獅美高梅的視博廣場天幕在2019年1月19日被評為最大的懸跨網架式結構玻璃屋頂（自支撐），是中國澳門首個建築及結構範疇的健力士世界紀錄™榮譽。美獅美高梅旨在推動多元化發展，為澳門帶來更多元及創新的娛樂體驗，讓澳門繼續發展成為世界旅遊休閒中心。美獅美高梅是澳門唯一囊括三星級綠色建築設計標識和運行標識的巨型綜合建築及酒店，更是大灣區首家及大中華區第二家取得該認證的酒店。

美高梅中國控股有限公司主要由美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）擁有（紐約證券交易所代號：MGM）。美高梅國際酒店集團是世界領先的全球酒店及餐飲款待公司，其轄下的度假酒店項目包括百樂宮大酒店（Bellagio）、亞利亞（ARIA）、美高梅大酒店（MGM Grand）、曼德拉灣大酒店（Mandalay Bay）及Park MGM。有關美高梅國際酒店集團的詳情，請瀏覽 www.mgmresorts.com。 關於巴塞爾藝術展 巴塞爾藝術展於1970年由巴塞爾的藝廊創辦人成立，現今為全球頂尖的現當代藝術展會，每年於巴塞爾、邁阿密海灘、香港、巴黎及多哈舉行。每個展會均因各自的城市與地域而別具特色，具體體現在參展藝廊、展出作品，以及與當地文化機構為每屆展會合作策劃的同期活動內容之中。通過諸如「Zero 10」項目與巴塞爾藝術展應用程式等數碼平台，以及《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》、《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》、巴塞爾藝術獎（Art Basel Awards）及巴塞爾藝術展商店等項目，巴塞爾藝術展將自身影響力拓展至藝術展會之外。獲取更多信息，請訪問 artbasel.com。

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