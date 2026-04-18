飲食傳統日漸消失，World Food Travel Association 遂創立世界飲食文化遺產日以守護瀕危的烹飪傳統

倫敦2026年4月18日 /美通社/ -- 面對全球化、工業標準化及消費者習慣轉變，傳統飲食方式面臨越來越大的壓力。World Food Travel Association (WFTA) 今日宣佈發起世界飲食文化遺產日 (World Culinary Heritage Day)，此全球年度活動於每年 4 月 18 日舉行，在頌揚並保護那些塑造世界各地社區、文化身份及旅遊目的地的飲食傳統。 此活動由 WFTA 已連續舉辦八年的世界美食旅行日 (World Food Travel Day) 發展而成。 重新命名反映使命更加宏大、全球共鳴更為深遠，將目光由飲食文化旅遊轉為飲食文化遺產本身，亦使各地社區、媒體及政策制定者更能直接了解此日子的意義。

從家傳食譜、手工製作方式，以至地區食材及古老烹調技藝，飲食文化遺產是最貼近生活且最具意義的文化表現之一，奈何其正悄然湮滅。 WFTA 基於對 29 個國家的比較審視，估計約 13% 的傳統烹飪習俗已經消失或面臨極高風險，而且消逝之勢正日益加劇。 一眾傳統守護者，包括農夫、漁民、生產者、廚師及地方社區，常被社會忽略。

World Food Travel Association 執行董事 Erik Wolf 表示：「飲食文化遺產不單是盤中飧，還包括那位把食譜代代相傳的婆婆、那位栽種幾近失傳穀物的農夫、以及那些捕魚技術比信史時代更古老的漁民社群。 這些傳統消逝之快，令我們來不及一一記錄。 世界飲食文化遺產日，正是提醒大家及早肯定這些傳統的價值，莫待太遲。」