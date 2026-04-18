2026廣汽科技日發佈五大核心技術 以「科技向心」引領智能出行時代

廣州2026年4月18日 /美通社/ -- 4月12日，以「科技向心」為主題的2026廣汽科技日在廣汽集團番禺總部舉行。活動現場，廣汽集中發佈星源動力、星艦車身、星河智艙、星靈架構4.0及芯片生態五大核心技術成果，全面展現其在新能源與智能網聯領域的系統化創新實力，也進一步釋放了廣汽從技術驅動邁向用戶驅動的戰略信號。

廣汽集團總經理閤先慶表示，「科技向心」既意味著把科技扎進土裡，也意味著把用戶裝進心裡。廣汽將堅持以科技立身、以科技向心、以科技致遠，以「中國心方案」回應時代期待，用中國技術，暖世界人心。