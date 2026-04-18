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出版：2026-Apr-18 09:39
更新：2026-Apr-18 09:39
PR Newswire

2026廣汽科技日發佈五大核心技術 以「科技向心」引領智能出行時代

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廣州2026年4月18日 /美通社/ -- 4月12日，以「科技向心」為主題的2026廣汽科技日在廣汽集團番禺總部舉行。活動現場，廣汽集中發佈星源動力、星艦車身、星河智艙、星靈架構4.0及芯片生態五大核心技術成果，全面展現其在新能源與智能網聯領域的系統化創新實力，也進一步釋放了廣汽從技術驅動邁向用戶驅動的戰略信號。

廣汽集團總經理閤先慶表示，「科技向心」既意味著把科技扎進土裡，也意味著把用戶裝進心裡。廣汽將堅持以科技立身、以科技向心、以科技致遠，以「中國心方案」回應時代期待，用中國技術，暖世界人心。

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在動力領域，廣汽正式構建全新「星源動力」技術品牌，由星源插混、星源超級雙擎及星源增程共同組成，面向不同出行場景提供更高效、更智能的動力解決方案。其中，星源插混兼顧動力與能耗表現，星源超級雙擎則依托高倍率安全電池，推動油混車型邁入「智能機時代」。

在整車技術方面，星艦車身以「嵌入式大梁+多元環籠」原創設計，兼顧城市通勤舒適性與越野場景的高強度需求；星河智艙則基於ADiGO Intelligence端雲一體架構，推動智能座艙從「有問必答」升級為「懂你所需」，實現更主動、更貼心的人車交互體驗。

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作為智能汽車數字底座，星靈架構4.0首次實現智能駕駛、智能座艙、動力、底盤、車身及車聯網六域融合，綜合性能較上一代提升40%，整車OTA升級時間最快縮短至8分鐘。

在芯片生態方面，廣汽持續推進自主可控能力建設，已聯合生態夥伴開發51款芯片產品，並完成近400款芯片的聯合定義和應用驗證。活動現場，採用100%國產化設計芯片的昊鉑GT攀登版同步亮相，成為中國新能源汽車產業鏈自主創新的重要標誌。

面向未來，廣汽將繼續以「新技術、新產品、新服務、新生態」為核心引擎，推動「再造新廣汽」戰略落地，為全球用戶提供更安全、高效、美好的智能出行體驗。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026--302746423.html

SOURCE GAC

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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