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出版：2026-Apr-18 15:43
更新：2026-Apr-18 15:43
PR Newswire

《中國發展報告2025》《全球發展報告2025》在瓊發布

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海口2026年4月18日 /美通社/ -- 以下是海南國際傳播中心（HIMC）的報道：

在第六屆中國國際消費品博覽會召開期間，4月16日，《中國發展報告2025》《全球發展報告2025》發布會暨海南自貿港高質量發展專題交流活動在海口舉行，旨在系統記錄中國發展歷程，凝聚對世界發展的整體性思考，助力國際社會更全面、深入地了解中國與世界發展態勢。

《中國發展報告2025》《全球發展報告2025》新書揭幕。 (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

《中國發展報告2025》在記錄2024年中國經濟社會發展成果的同時，還收錄了國務院發展研究中心4項重要研究成果。《全球發展報告2025》回應了當前國際社會重大關切，系統闡釋仍然存在的確定因素和有利條件，並探討推動全球穩定和可持續發展的總體思路與具體路徑。

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2023年以來，兩個報告全球影響力顯著提升。目前兩個報告觸達多個發達國家和全球南方國家，覆蓋全球主要國際組織、近百家國際智庫、主要跨國公司、近百位政要、知名經濟學家、知名大學和館藏機構，走進國內眾多黨政機構、高校和科研院所、企業、行業協會和駐外使領館、中資機構，亮相重大會議、國際國內著名書展、重要國際論壇，初步成為具有一定國際影響力的智庫出版物和公共知識產品。

在發布會的專題交流環節，與會專家立足各自實際，緊扣兩個報告主要內容，圍繞更好發揮智庫作用，為海南自貿港高質量發展貢獻更多智慧力量踴躍交流發言，提出了許多富有針對性的意見建議。

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國務院發展研究中心作為國家高端智庫，自2023年起持續推出年度《中國發展報告》《全球發展報告》。國研智庫還將與南國智庫攜手，圍繞海南自貿港高質量發展、制度型開放、區域協調發展的重大課題，開展相關的研究，形成有分量可落地的決策咨詢成果。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/20252025-302746469.html

SOURCE 海南國際傳播中心（HIMC）

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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