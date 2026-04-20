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出版：2026-Apr-20 09:22
更新：2026-Apr-20 09:22
PR Newswire

新華絲路：寧波見證中國從「製造」邁向「智造」

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北京2026年4月20日 /美通社/ -- 在中國東部沿海，浙江省寧波舟山港晝夜不息、舟楫往來不絕；港口後方，工廠車間同樣保持著全天候運轉。

A technician debugs a humanoid robot at a company in Ningbo, east China's Zhejiang Province, March 26, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)

這種港產聯動的格局，正是寧波在中國工業版圖中佔據重要地位的原因。它不僅是世界級大港，更是全國核心製造業基地之一。

目前，寧波傳統產業占工業比重約55%，與全國產業結構基本持平；工業門類極為齊全，涵蓋中國41個工業大類中的36個；製造業企業中民營企業占比超90%，同時也有大型國資企業參與佈局。

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這些特質讓寧波成為洞察中國製造業轉型的典型縮影。

「轉型」二字恰如其分。近年來，寧波持續推動製造業升級，依托數字工具、工業互聯網平台與人工智能技術，讓生產更智能、更高效、更精準。

今年以來，這一進程進一步提速。2026年前兩個月，寧波規模以上工業增加值同比增長9.3%，較2025年全年增速提升4個百分點；全市36個大類行業中，27個實現增長，汽車製造、計算機通信、通用設備製造等行業增加值均實現大幅提升。

但更具代表性的變化，並非亮眼的宏觀數據，而是發生在車間一線的深刻變革。

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在寧波普智未來機器人有限公司的互動展示區，人形機器人隨音樂舞動，輪式機器人在超市貨架間精準碼貨。觸覺傳感器、機械臂姿態、視頻畫面產生的海量數據均回傳用於模型訓練。

均勝集團副總裁、具身智能事業部董事長周興宥表示，寧波的核心優勢在於擁有海量真實工業應用場景。均勝集團是深度全球化的智能製造企業，業務範圍從汽車系統延伸至具身智能機器人領域。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/350168.html

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302746747.html

SOURCE 新華絲路

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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