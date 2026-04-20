新華絲路：寧波見證中國從「製造」邁向「智造」

北京2026年4月20日 /美通社/ -- 在中國東部沿海，浙江省寧波舟山港晝夜不息、舟楫往來不絕；港口後方，工廠車間同樣保持著全天候運轉。

這種港產聯動的格局，正是寧波在中國工業版圖中佔據重要地位的原因。它不僅是世界級大港，更是全國核心製造業基地之一。

目前，寧波傳統產業占工業比重約55%，與全國產業結構基本持平；工業門類極為齊全，涵蓋中國41個工業大類中的36個；製造業企業中民營企業占比超90%，同時也有大型國資企業參與佈局。