ACT Genomics 升級臨床認可的基因檢測服務，將涵蓋 101 個癌症相關基因並於7 個工作天內提供報告

升級後的 ACTDrug ® 系列專注於診斷及初始治療規劃階段，提供即時且具臨床行動價值的基因組資訊。透過擴大基因覆蓋範圍及加速提供報告時間，臨床醫生能更有效識別生物標記，並在治療早期即考慮合適的標靶治療或免疫治療方案，以提升患者預後 。

憑藉近十年的臨床應用經驗，ACTDrug®已於台灣及亞洲主要醫療中心支援逾萬宗臨床個案。憑藉其臨床相關性，以及在協助治療選擇方面的實際價值，廣泛獲得臨床醫生認可。

擴展後的101個基因數檢測涵蓋與以下範疇相關的生物標記：

標靶治療

免疫治療反應

藥物抗藥機制

新興治療策略

除了綜合性的 ACTDrug® 檢測外，ACT Genomics 亦提供針對乳癌、肺癌及胃腸道癌症專屬檢測，包括 ACTDrug® Breast、ACTLung™ 及 ACTDrug® GI。這些檢測所包含的基因是按照現行治療指引設計，進一步縮短報告時間，並為臨床醫生提供便捷而實用的工具，以識別具臨床行動意義的生物標記。