連連數字發布長期發展藍圖：錨定AI原生戰略 構建值得信賴的全球智能金融新基建

杭州2026年4月20日 /美通社/ -- 2026年4月17日，連連數字2026年投資者日在杭州舉辦，全方位、多角度展示公司全新戰略定位與長期價值增長路徑，清晰傳遞AI原生核心方向與長期發展信心。 連連數字：從「跨境支付專家」全面升級為「AI原生的全球智能金融新基建」 連連數字創始人、董事長兼CEO章征宇攜核心管理團隊出席活動，並發表《構建值得信賴的全球智能金融新基建》主旨演講，正式官宣公司戰略躍遷——從「跨境支付專家」全面升級為「AI原生的全球智能金融新基建」。

章征宇圍繞天時、地利、人和，闡釋全新戰略的核心邏輯與未來增長方向，為市場清晰勾勒公司未來發展全景。 天時——處在算力文明和金融文明交匯浪潮，AI原生驅動公司發展模式全面進化。當前，全球數字支付領域正經歷深刻變革：AI作為新質生產力，正在重構整條商業鏈路，連連將依托十多年沉澱的跨境經驗、數據理解與合規認知，構建AI原生底座核心能力，實現從「支付網絡」到「全鏈路智能重構者」、從「互聯網時代的連接器」到「AI和Web3時代的樞紐」的跨越，最終升級為「值得信賴的全球智能金融新基建」。

地利——連接東方供應鏈與全球市場，具有不可復制的商業生態位。連連作為東方市場可與國際頂尖機構比肩的金融科技企業，具備獨特且不可復制的商業生態位，立足連接東方供應鏈與全球市場，占據智能經濟與全球數字貨幣多元格局的關鍵樞紐，擁有穩定可持續的客戶與流量基礎。憑借全球牌照布局及二十年合規積累，連連獲得境內外監管信任。同時，作為數字人民幣早期參與者，積極推進相關應用布局，為數字人民幣國際化儲備戰略能力。 人和——20年屢次穿越周期的經歷，淬煉了一支復合型團隊。創立至今，連連歷經多輪經濟與科技周期洗禮，屢次穿越周期的經歷使連連團隊成為了擁有「Web2巔峰經驗+AI/Web3原生基因+政策深度理解」的復合型團隊。為此，進入2026年，連連以AI原生思維推進組織重構，同時，以新生代為戰略落地核心力量，打造年輕化、專業過硬、勇於突破的核心管理團隊，為長期戰略實施提供組織保障。

基於「天時、地利、人和」，連連明確「夯實基本盤、深化技術升級、審慎拓展公司生態」三重增長路徑。第一重是夯實基本盤：2025年經營業績穩健，總收入、利潤等核心指標亮眼，充分驗證商業模式可持續性，未來將持續深耕全球支付網絡與高價值客戶，築牢「高質量增長現金牛」。第二重是深化技術升級：以「成為AI原生的全球智能金融新基建」為目標，深度參與到貿易全過程，依托全景式數據視圖實現AI全鏈路賦能，同時依托公司全球支付及VATP牌照，構建Web2+Web3全鏈路金融基礎設施，立足場景與技術優勢，探索推動數字人民幣在跨境場景應用。第三重是審慎拓展生態：通過戰略投資與並購，重點布局AI與金融科技融合的創新標的，持續完善產業生態。

此外，章征宇特別強調，「連連的『AI原生』並不是表面標簽，而是從業務根源出發，將AI嵌入產品、風控、運營與服務的每一個環節，讓它成為業務的「新基因」。未來，連連將聚焦長期價值，依托深厚的場景積累、全球化的網絡布局、堅實的合規體系，以及持續提升的AI能力，致力於成為AI驅動全球化時代中最值得信賴的價值連接基礎設施。 AI原生戰略：以全鏈路Agent化實現從「連接資金」到「驅動智能」的躍遷 連連數字首席架構師、AI創新事業部負責人周江翔從具體應用場景出發，深入解讀AI Agent時代下新一代金融基礎設施的構建路徑與實操方案。他提出：連連數字不僅是支付服務商，更是全球率先布局 「AI原生」的金融基礎設施構建者，正在從「連接資金」進化為「驅動智能」，全力搭建AI時代全新金融生態體系。

周江翔進一步從支付形態重構、客戶關系重塑、組織基因升級三大落地方向，深入分享了連連在構建AI時代金融新基建方面的實踐探索。 支付形態重構——從「人找錢」到「錢找人」，打造Agent驅動的自主智能體商業體系（Agentic Commerce）智付底座。連連數字的目標並非構建簡單支付工具，而是AI時代新一代金融基礎設施，即將推出面向Agentic Commerce的Agent Wallet智付底座，將突破傳統支付工具局限，實現從「人找錢」到「錢找人」的轉變：當AI Agent替用戶購物、替企業決策時，連連數字將成為能讓這些AI自主完成支付閉環的核心基礎設施，解決了機器與機器之間（M2M）的價值交換核心難題，填補當前行業底層空白。

客戶關系重塑——從聚焦自身「支付管道」，到成為客戶的「增長引擎」。連連數字不再滿足於做企業的「支付伙伴」，更致力於成為企業不可替代的核心增長基礎設施，通過為客戶提供自動化營銷獲客、品牌推廣等智能營銷Agent體系，實現從「幫企業收錢」到「幫企業找錢、賺錢」的跨越，推動企業減少對連連單一的服務依賴，完成從成本中心向利潤中心轉型。 組織基因升級——打造「硅基」金融科技公司，以全鏈路Agent化構建核心壁壘。連連數字全面推進「全鏈路Agent化」革新，打造「硅基」金融科技企業，實現客服、合規、資金管理等核心業務模塊AI Agent化。憑借「智能合規Agent」等技術，連連實現全球合規秒級審查，以硅基智能構建行業核心競爭壁壘，推動降本增效與服務能力跨越式提升。

當前，大模型與智能體（Agent）生態已進入工程化落地階段，企業正加速邁向 AI Native，這為下一代金融基礎設施的重構提供了關鍵窗口期。對此，周江翔表示，不同於傳統支付機構仍以「優化人類支付體驗」為核心，連連數字將自身定位為中立的AI原生全球智能金融基礎設施提供者，專注服務於「人類+機器協同」的新型商業體系：在技術架構上，連連正在構建面向智能體的底層金融操作系統，實現資金流轉的可編程性、可感知性與自動執行，支撐AI驅動的交易決策與履約閉環；在業務模式上，連連通過交易服務、清算結算、信用服務及企業訂閱等多層能力模塊化輸出，形成標准化接口與平台化能力供給，具備高度可擴展性與跨場景復用能力。

周江翔表示，「總的來說，基於全球牌照網絡、長期合規積累及跨境交易數據沉澱，連連正在構建以信任、數據與網絡效應為核心的結構性護城河，逐步形成高粘性、強定價能力、長期可持續的基礎設施價值。」 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ai--302746803.html SOURCE 連連數字