上海2026年4月20日 /美通社/ -- 北京時間2026年4月17日，啟明創投投資企業、精准蛋白質組學領域領導者Alamar Biosciences成功登陸納斯達克，至此啟明創投迎來開年第五個IPO。Alamar Biosciences（NASDAQ: ALMR）發行價17美元/股，開盤價22.6美元/股，市值約15億美元。 2020年，啟明創投領投了Alamar Biosciences的A輪融資，並在B輪和C輪繼續支持公司發展。IPO前啟明創投持有Alamar Biosciences約19.2%的股份，是公司最重要的機構投資方之一。 Alamar Biosciences成立於2018年，該公司致力於開發並商業化蛋白質組學技術，樹立蛋白質檢測與分析領域的金標准。公司自主研發的NULISA™技術能夠突破現有蛋白質組學工具的設計局限，以超高靈敏度、高特異性、靈活的多重蛋白檢測能力、寬動態檢測范圍及無縫自動化流程，對極低濃度的蛋白質生物標志物進行檢測，填補了此前未被其他蛋白檢測方法覆蓋的關鍵空白。

此外，公司自主研發的ARGO™ HT全自動、高通量設備，實現「樣本進，結果出」的自動化工作流程，推動產品市場滲透率快速提升。截至2025年底，ARGO™ HT儀器累計裝機量超過100台，客戶超300家，遍布25個國家。自其平台商業化以來，基於其技術、產品發表的科學文章數量已超過100篇。 啟明創投主管合伙人胡旭波表示：「祝賀Alamar成功上市。我們堅信超高靈敏度蛋白質組學將創新性改寫疾病早篩與精准診斷的未來。基於這個投資的初心，我們很高興能夠在早期就投資於Alamar，並一直支持和伴隨公司的成長。期待 Alamar以全球領先的蛋白質組學平台為核心，用更早、更准、更可及的精准診斷，推動前沿醫療技術真正走向臨床、惠及大眾，為全球患者與醫療健康體系創造長期價值。」

關於啟明創投 啟明創投成立於2006年。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資科技(Technology)、醫療創新(Healthcare)等行業早期和成長期的優秀企業。 截至目前，啟明創投已投資超過580家高速成長的創新企業，其中有超過210家分別在美國紐交所、納斯達克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通過並購等方式退出，有80多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。 啟明創投投資企業中，很多已經成長為各自領域中最具影響力的公司，包括小米集團、美團、嗶哩嗶哩、知乎、石頭科技、禾賽科技、優必選、文遠知行、海博思創、影石創新、雲知聲、壁仞科技、智譜、甘李藥業、泰格醫藥、再鼎醫藥、康希諾生物、Schrödinger、惠泰醫療、三友醫療、艾德生物、神州細胞、英矽智能、浩博醫藥、圓心科技、宜聯生物、禮新醫藥、階躍星辰等。

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