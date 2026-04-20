突破採購壁壘：2026 APES上海國際汽配展直連源頭工廠，一站解鎖汽配核心產業帶

上海2026年4月17日 /美通社/ -- 2026 APES上海國際汽配展（下文簡稱APES）即將於8月5日至7日在國家會展中心（上海）舉辦，首次實現溫州、台州、玉環、瑞安、常州、清河、十堰、濟南八大核心產業帶源頭工廠聯展，匯聚2,000多家優質製造商，展示面積超60,000平方米，為全球採購商打造「選品+實戰+對接」的高效閉環平台。 作為中國汽配行業新銳的源頭工廠大展，本展會全面覆蓋傳統內燃機及新能源整車生態，將展示車身繫統、底部懸架系統、空調系統、發動機系統、變速器系統、汽車保養與易損件，汽車改裝與附件，以及前沿的新能源汽車「三電」系統（電池、電機、電控）和智能網聯解決方案。通過精準對接平台與行業趨勢論壇，買家可深度洞察市場風向，高效完成從選品、驗廠到採購落地的全鏈路閉環，握穩全球汽配供應鏈先機。

針對選品、出海、庫存等核心痛點，APES精準打造7大解決方案：八大汽配行業選品專題路線，降低採購成本、規避選品陷阱；八大汽配特色產業帶聯展，一站遍覽全國源頭工廠；嚴選新銳工廠，提供差異化供應鏈；2026出海趨勢發佈會，前瞻佈局海外市場；外貿與跨境電商實戰論壇，一線賣家分享選品與出海真經；經銷商經營課堂，破解庫存積壓與門店管理難題；新能源汽配專區，提前佈局下一個增長曲線。 2026 APES 將匯聚全球買家與優質供應商，助力您鞏固供應鏈，在銷售旺季來臨前搶先捕捉新興機遇。提前完成預登記的專業買家可尊享免費住宿、工廠考察、機場接送及早登記特別禮品等專屬禮遇，全面提升採購體驗。預登記火熱開啟中，立即註冊，為優化供應鏈做足準備。

更多詳情，請訪問APES官網。 關於APES APES上海國際汽配展（Auto Parts Expo Shanghai）是中國汽配源頭工廠出海的首選展會平台，專注為全球買家提供一站式的中國優質汽配供應鏈直采服務。展會深度鏈接中國汽配多個源頭製造產業帶，呈現 60,000 平方米展示規模，匯聚 2000 家具備標準認證、自有模具、規模化產能的領軍工廠。 作為今年上海年中規模超大汽配展，展會將匯聚35,000位核心買家，包括跨境電商、外貿公司、海外採購商、易損件經銷商及汽配城全車件汽配商。展出產品覆蓋全球汽車車型配件，覆蓋從乘用車配件、商用車配件到新能源配件在內的全產業鏈。

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