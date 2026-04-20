Brother 推出PR1060W 十針旗艦級刺繡機

香港 - 2026年4月20日 - Brother 隆重推出全新旗艦級十針商用自動刺繡機 PR1060W。作為 PR 系列最新力作，這部機器集高效多針刺繡、智能定位及先進矩陣複製技術於一身，為專業創作者、中小型刺繡工作室及希望拓展業務的用家，提供更強大、更具競爭力的生產方案。
智能矩陣複製功能 應對大量訂單更從容
PR1060W 搭載先進矩陣複製功能，能根據不同尺寸的繡花框，自動計算並排列最多數量的重複圖案，充分利用刺繡空間。此功能有效減少布料浪費及重複上框工序，大幅提升產能，特別適合處理高量訂單。
使用 180 × 130mm 繡框時，系統自動複製成 4 個相同圖案；換上 360 × 200mm 大型繡框後，可一次過複製多達 20 個圖案。
加大刺繡空間 結合無線流暢設計
PR1060W 擁有寬闊的 360 × 200mm 刺繡區域，內置超過 1,280 個刺繡圖案及超過 100 款字型（包括 3D 立體字型），為創作提供更大自由度。
設計完成後，用家可透過無線傳輸功能，直接由手提電腦或智能手機將檔案傳送至機器，省去繁瑣的傳檔步驟，讓個人創作及企業批量生產都更加高效順暢。
單頭十針設計 多色刺繡一次到位
PR1060W 配備 10 支刺針與 10 軸線輪架，可在刺繡過程中自動切換多達十種顏色，無需頻繁停機換線，大大縮短複雜多色圖案的製作時間。
配合自動穿線、自動剪線及跳針功能，整個刺繡流程更穩定流暢，用家能更快完成高品質作品。
光學鏡頭定位 大幅提升準確度
PR1060W 升級採用光學鏡頭定位技術，透過機上 LCD 熒幕即時顯示針落位置，讓用家在落針前清楚預覽設計效果。即使在帽子、袖口等細小區域，也能精準定位，顯著減少錯位風險。
多款專用配件 滿足不同製作需求
Brother 為 PR 系列提供豐富配件*，包括專為帽子及襪子設計的繡花框。 機器支援自動繡框偵測功能，可即時識別已安裝的繡框尺寸並顯示可用刺繡範圍，無需手動設定，操作更安全可靠。 此外，快拆式磁力繡花框只需輕輕放置即可穩固固定布料，特別適合厚實或敏感物料，有效避免壓痕或損傷，提升刺繡品質並加快準備時間。*須另外購買
香港專業售後支援 幫助客戶快速投入生產
選購 PR1060W 的用家可享 Brother 香港官方保用服務，全面涵蓋維修及保養。更可選購專業上門安裝及基本操作培訓服務，由經驗豐富的本地技術團隊親身協助，讓您即時掌握操作並順利展開生產。
BE1 Embroidery Studio專業設計好夥伴
BE1* 刺繡設計軟件功能強大，不僅支援高精度複雜圖案創作，更完整整合 CorelDRAW® 向量編輯工具。用戶可輕鬆將照片轉化為刺繡圖案，並應用多種特效模擬手繡或閃光風格，特別適合高難度客製化項目。 *須另外購買
開啟刺繡事業新篇章
全新 PR1060W 憑藉智能定位、高效生產力及多功能設計，讓刺繡工作變得更得心應手。不論是拓展個人刺繡事業，還是提升企業生產效能，這部旗艦級刺繡機都能成為您開創更多商業可能的關鍵助力。如欲了解更多 PR1060W或安排產品示範，歡迎聯絡 Brother 查詢。
銷售點
顧客可Whatsapp 3187 0505 或電郵至 [email protected] 聯絡銷售經理查詢購買詳情、使用詳情及售後保養服務等作詳細報價。如有意了解更多產品操作，歡迎預約產品示範，我們將安排產品經理跟進。您亦可留意官網或讚好 「Brother Hong Kong」 及 「Brother LoveDIY」 Facebook 專頁，緊貼最新資訊。
PR1060W規格
| PR1060W
| 刺繡速度(最快)
| 每分鐘1,000針
| 刺繡大小(最大)
| 360X200毫米
| 內置刺繡設計
| 1,280+
| 內置字型
| 51
| 觸控屏幕
| 10.1吋
| 屏幕上編輯
| 有
| USB
| 有
| 刺繡針數
| 10
| 定位指針
| 鏡頭自動定位
| 跳針及雨刷功能
| 有
| 隨機配件
| - 360×200毫米繡花框
- 180×130毫米繡花框
- 100 x100毫米繡花框
- 60×40毫米繡花框
| 體積（長×闊×高）
| 約589×561×658毫米
| 重量
| 約41.8公斤
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關於兄弟國際（香港）
日本 Brother 始創於 1908年，時至今日已經超過 110 年歷史，現已發展成在全球各地設有 16個生產設施、51 個銷售點，遍佈全球 44 個國家的國際品牌。Brother 為打印及影像、標籤和縫紉市場生產優質創新的產品，在業界一直佔有領先地位，主要產品包括各種噴墨及鐳射打印機、多功能打印機、傳真機、掃描器、標籤機及一系列家用縫紉機及商用自動刺繡機。Brother 作為一個全球信賴的品牌，一直在業務各方面都堅持「以客為先」的信念，更藉著全面而高質素的解決方案繼續迎合我們的客戶各式各樣的需要及市場更多的挑戰。
Brother 兄弟國際（香港）是本港著名的家用、辦公室及工業用產品的最卓越供應商之一，於 1994年成立，至今已經成立超過30周年，主要服務香港及澳門客戶。根據 IDC 全球硬體周邊設備追蹤報告，Brother A3 多功能彩色噴墨打印機於 2008年至2025年，連續18年全港出貨量 No.1，一再印證 Brother 在香港的業務成就。
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