Brother 推出PR1060W 十針旗艦級刺繡機

香港 - 2026年4月20日 - Brother 隆重推出全新旗艦級十針商用自動刺繡機 PR1060W。作為 PR 系列最新力作，這部機器集高效多針刺繡、智能定位及先進矩陣複製技術於一身，為專業創作者、中小型刺繡工作室及希望拓展業務的用家，提供更強大、更具競爭力的生產方案。





智能矩陣複製功能 應對大量訂單更從容



PR1060W 搭載先進矩陣複製功能，能根據不同尺寸的繡花框，自動計算並排列最多數量的重複圖案，充分利用刺繡空間。此功能有效減少布料浪費及重複上框工序，大幅提升產能，特別適合處理高量訂單。



使用 180 × 130mm 繡框時，系統自動複製成 4 個相同圖案；換上 360 × 200mm 大型繡框後，可一次過複製多達 20 個圖案。



加大刺繡空間 結合無線流暢設計



PR1060W 擁有寬闊的 360 × 200mm 刺繡區域，內置超過 1,280 個刺繡圖案及超過 100 款字型（包括 3D 立體字型），為創作提供更大自由度。



設計完成後，用家可透過無線傳輸功能，直接由手提電腦或智能手機將檔案傳送至機器，省去繁瑣的傳檔步驟，讓個人創作及企業批量生產都更加高效順暢。



單頭十針設計 多色刺繡一次到位



PR1060W 配備 10 支刺針與 10 軸線輪架，可在刺繡過程中自動切換多達十種顏色，無需頻繁停機換線，大大縮短複雜多色圖案的製作時間。



配合自動穿線、自動剪線及跳針功能，整個刺繡流程更穩定流暢，用家能更快完成高品質作品。



光學鏡頭定位 大幅提升準確度



PR1060W 升級採用光學鏡頭定位技術，透過機上 LCD 熒幕即時顯示針落位置，讓用家在落針前清楚預覽設計效果。即使在帽子、袖口等細小區域，也能精準定位，顯著減少錯位風險。



多款專用配件 滿足不同製作需求



Brother 為 PR 系列提供豐富配件*，包括專為帽子及襪子設計的繡花框。 機器支援自動繡框偵測功能，可即時識別已安裝的繡框尺寸並顯示可用刺繡範圍，無需手動設定，操作更安全可靠。 此外，快拆式磁力繡花框只需輕輕放置即可穩固固定布料，特別適合厚實或敏感物料，有效避免壓痕或損傷，提升刺繡品質並加快準備時間。*須另外購買



香港專業售後支援 幫助客戶快速投入生產



選購 PR1060W 的用家可享 Brother 香港官方保用服務，全面涵蓋維修及保養。更可選購專業上門安裝及基本操作培訓服務，由經驗豐富的本地技術團隊親身協助，讓您即時掌握操作並順利展開生產。



BE1 Embroidery Studio 專業設計好夥伴



BE1* 刺繡設計軟件功能強大，不僅支援高精度複雜圖案創作，更完整整合 CorelDRAW® 向量編輯工具。用戶可輕鬆將照片轉化為刺繡圖案，並應用多種特效模擬手繡或閃光風格，特別適合高難度客製化項目。 *須另外購買



開啟刺繡事業新篇章



全新 PR1060W 憑藉智能定位、高效生產力及多功能設計，讓刺繡工作變得更得心應手。不論是拓展個人刺繡事業，還是提升企業生產效能，這部旗艦級刺繡機都能成為您開創更多商業可能的關鍵助力。如欲了解更多 PR1060W或安排產品示範，歡迎聯絡 Brother 查詢。



銷售點



顧客可Whatsapp 3187 0505 或電郵至 [email protected] 聯絡銷售經理查詢購買詳情、使用詳情及售後保養服務等作詳細報價。如有意了解更多產品操作，歡迎預約產品示範，我們將安排產品經理跟進。您亦可留意官網或讚好 「Brother Hong Kong」 及 「Brother LoveDIY」 Facebook 專頁，緊貼最新資訊。



PR1060W 規格



