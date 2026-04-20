OSL集團與獵豹落實香港轉賬規則，共建香港穩健數字資產生態

香港2026年4月20日 /美通社/ -- 全球穩定幣支付與交易平台OSL集團（863.HK）（OSL）與富途旗下自建持牌虛擬資產交易所獵豹交易（香港）有限公司（獵豹交易）今日宣布攜手共建更安全、透明的香港數字資產市場。作為此次合作的一部分，OSL旗下持牌虛擬資產交易平台（VATP）OSL數字證券有限公司（OSL HK）與獵豹交易已成功完成「轉賬規則」（Travel Rule）整合，實現了兩家平台間數字資產轉賬的全鏈路身份驗證。 此次「轉賬規則」整合確保了在所有轉賬環節中安全交換身份信息，包括交易平台間劃轉、托管錢包轉賬以及加密貨幣充值與提現，並在高度透明與合規框架下運行。對於用戶而言，這意味著在不影響交易體驗的前提下，獲得了更強的反欺詐保護，並能確保其資產在完全經審核且受監管的環境中運行。

除了保護當前的轉賬安全，此次建立的合規基建亦為兩平台在香港下一階段的數字資產發展奠定了基礎。隨著未來港元穩定幣及其他代幣化資產的落地，該協作框架將確保所有價值流動均符合最高的數字資產管理標準。 OSL集團首席商務官Eugene Cheung說：

「作為香港最大的數字資產平台，OSL有責任為市場的合規、安全價值流動樹立標桿。此次整合不僅驗證了這一標準，也印證了OSL集團踐行『讓資金像信息一樣自由流動』的使命。在信任、透明與誠信的基礎之上，OSL已經構建起全球穩定幣支付與交易網絡，並將繼續擴展，成為值得全球信賴的橋梁與合作夥伴。」

富途集團資產全球管理主管Sherry Zhu說：

「此次富途與OSL的合作，標志著一項重要的里程碑。通過雙方旗下兩家香港合規持牌虛擬資產交易平台之間的協同，獵豹將進一步推動香港構建安全、透明數字資產生態的使命。雙方通過共同落實『轉賬規則』，在虛擬資產與傳統金融之間架起了一座關鍵的橋梁，確保數字資產的流動具有和傳統金融資產同等的合規嚴謹性。這一合作也再次彰顯了富途始終堅守最高合規標準和對投資者保護的承諾。」 關於OSL集團

OSL集團（港交所：863.HK）是全球穩定幣支付及交易平台，致力於在全球範圍內提供合規高效的數字金融基礎設施服務，讓任何企業、金融機構和個人都能實現法幣與數字貨幣間的無縫兌換、支付、交易與結算。植根於「開放、安全、合規」的核心價值觀，OSL集團矢志構建一個連接全球市場的高效生態系統，實現全球資金即時、無縫、合規地流動。如欲取得更多資訊，請聯繫OSL媒體關係團隊：[email protected]

關於獵豹

獵豹交易（香港）有限公司（「獵豹交易」）是一家持有香港證監會（SFC）牌照的虛擬資產交易平台（VATP），由納斯達克上市的領先科技驅動型金融服務機構富途控股有限公司（Nasdaq: FUTU）全資設立。獵豹交易由富途生態體系自主孵化、從零構建，是香港首個獲全面持牌的券商系孵化虛擬資產交易平台，致力於在完全合規的監管框架下連接傳統金融與數字資產世界。 獵豹交易提供全面的合規數字資產服務，涵蓋現貨交易、機構級資產托管、及現實世界資產（RWA）解決方案。獵豹交易深度融入富途集團生態體系，為零售、高凈值及機構客戶提供無縫跨資產投資體驗與度身訂造的財富管理服務。

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