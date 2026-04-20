宏利推出全新年金及意外保險計劃

「宏瑞終身即期年金保險計劃」及「相伴無憂個人意外保險計劃」

支援客戶在退休入息、日常保障、長遠財務應變能力方面的需要 香港2026年4月20日 /美通社/ -- 宏利香港及澳門（「宏利」）今日宣佈推出兩項全新保險方案 ——「宏瑞終身即期年金保險計劃」及「相伴無憂個人意外保險計劃」。這兩項計劃各具特色，前者旨在協助客戶提升長遠財務儲備，後者則提供實用意外保障，以配合客戶在人生不同階段的需要。 隨著預期壽命持續上升，退休規劃的考量亦不斷演變。「宏瑞終身即期年金保險計劃」為客戶於退休期間提供穩定而可預期的入息來源，助其維持財務獨立，從容應對生活與醫療需求方面的變遷。

「宏瑞終身即期年金保險計劃」主要特色包括： 終身保證入息 ： 由第一個保單月結日起 ，於受保人在世時支付終身保證每月入息，讓客戶可將整付保費轉化為穩定而可預期的退休收入。





： ，於受保人在世時支付終身保證每月入息，讓客戶可將整付保費轉化為穩定而可預期的退休收入。 具長遠增值潛力，配合不同人生目標 ：計劃設有 非保證終期紅利 [1] ，為客戶提供潛在增值機會。非保證終期紅利可於退保、保單終止或受保人身故時派發。





：計劃設有 ，為客戶提供潛在增值機會。非保證終期紅利可於退保、保單終止或受保人身故時派發。 靈活提取保單價值，以應對健康及復元需要 ：透過 身心全護保障 ，若受保人確診14種指定危疾或精神疾病之一 [2] ，可在無需退保的情況下，選擇鎖定部分當時可用的非保證終期紅利 [1] ，於健康出現變化時，提供額外的財務緩衝。





：透過 ，若受保人確診14種指定危疾或精神疾病之一 ，可在無需退保的情況下，選擇鎖定部分當時可用的非保證終期紅利 ，於健康出現變化時，提供額外的財務緩衝。 加強應對嚴重健康狀況的財務支援 ：透過與您相伴保障，若受保人於80歲前確診嚴重認知障礙或柏金遜病，可於最長連續10個保單年度內收取額外年度賠償，以助應付醫療及長期護理相關開支。

宏利香港及澳門首席產品總監張家俊表示：「隨著人們壽命延長，退休歲月往往可長達數十載，生活與醫療花費亦會持續攀升，無疑為儲蓄帶來沉重壓力。客戶因此愈來愈重視既能提供可預期入息、且具備較大靈活性的保險計劃，以應對人生各種不明朗因素。『宏瑞終身即期年金保險計劃』反映我們致力於提供務實而長遠的方案，協助客戶在漫長退休歲月中，始終享有穩健的財務保障。」 除年金保險計劃外，宏利亦推出「相伴無憂個人意外保險計劃」，這是一款非分紅終身意外保險產品，旨在幫助客戶應對突發意外事故所帶來的財務影響。

「相伴無憂個人意外保險計劃」主要特色包括： 就嚴重意外情況提供財務支援 ：若受保人因意外身故、喪失功能或傷殘及／或完全傷殘，可獲支付高達 名義金額 100% 的賠償 [3] 。





：若受保人因意外身故、喪失功能或傷殘及／或完全傷殘，可獲支付高達 。 就指定意外事故提供雙倍賠償 ：若受保人於 指定意外事故 [4] 中受傷而導致意外身故、喪失功能或傷殘及／或完全傷殘，可獲支付 雙倍賠償額 ，從而在關鍵時刻享有更周全的保障。





：若受保人於 中受傷而導致意外身故、喪失功能或傷殘及／或完全傷殘，可獲支付 ，從而在關鍵時刻享有更周全的保障。 現金保障 ， 增添安心 ：於保單退保、保單失效或受保人因非意外原因身故的情況下，可按已完結的保單年度，獲支付總適用保費一定百分比的 現金保障 ， 最高可達 105% [5] ，為家庭提供額外財務緩衝。





：於保單退保、保單失效或受保人因非意外原因身故的情況下，可按已完結的保單年度，獲支付總適用保費一定百分比的 ， ，為家庭提供額外財務緩衝。 簡易投保程序 ，保障 終身 ：投保過程無須回答任何健康問題，並提供終身意外保障，保費保證不變。

張先生補充道：「除『宏瑞終身即期年金保險計劃』外，我們的『相伴無憂個人意外保險計劃』亦為客戶提供實用意外保障，提升客戶於日常生活中的財務應變能力。藉著提供可預期的終身退休入息，以及應對突發事故的實用意外保障，我們期望能於客戶不同人生階段，給予更周全貼心的財務支援。」 此次推出的兩款保險計劃，反映宏利一向致力提供多元化保險方案，協助香港及澳門客戶加強長遠財務保障，做好退休規劃準備，並提升日常風險防護能力。

[1] 終期紅利並非保證。宏利將最少每月作出一次有關終期紅利的檢討及調整，並且或會決定隨時作出更經常的檢討及調整。請參閱產品單張內「其他產品說明」的「影響非保證終期紅利、保證每月入息、已鎖定終期紅利及與您相伴保障年度賠償之積存利率的主要風險」一節。 [2] 身心全護保障涵蓋的指定疾病包括植物人、癌症、昏迷、突發性心臟病（心肌梗塞）、中風、嚴重頭部創傷、癱瘓、末期疾病、完全及永久傷殘、自閉症、躁狂抑鬱症、精神上無行為能力、精神分裂症、嚴重認知障礙。 [3] 任何在喪失功能或傷殘賠償及／或完全傷殘賠償下已賠付或應賠付的金額，將相應扣減意外身故賠償。喪失功能或傷殘賠償及完全傷殘賠償均僅限於扣除已於任一項下已賠付或應賠付金額後之名義金額餘額。 [4] 如受保人於導致受傷之意外發生時正處於以下情況之一，宏利將就下列保障 —— (i) 意外身故保障；(ii) 喪失功能或傷殘保障；及／或(iii) 完全傷殘保障 —— 支付一筆相當於原有賠償金額的額外金額，作為雙倍賠償：以繳費乘客身份乘搭任何公共交通工具（如巴士）；以行人的身份於交通意外中受傷；乘搭升降機或扶手電梯（不包括於礦場及建築工地內）；於火警發生時已身處該公共大廈；或於香港或澳門內，在因自然災害而發生的山泥傾瀉或水浸中受困。 [5] 總適用保費是指按年繳方式計算（無論實際繳費方式為何）並實際已收取的到期及應付保費總額，不包括額外保費、已繳但尚未到期的保費，以及超出當前到期及應付保費的任何款項。如喪失功能、傷殘及／或完全傷殘等賠償已獲支付，或保單已部分退保，現金保障將按比例減少。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302746926.html SOURCE 宏利香港及澳門