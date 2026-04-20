XTransfer出口PMI：新興市場成增長引擎，高端化轉型機遇突顯

廣州 中國 - 2026年4月20日 - XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，在第139届中國進出口商品交易會（廣交會）上發佈最新數據，公司今年一季度境外收款中，亞非拉新興市場（東南亞、非洲、拉美）佔比達73%，收款量同比增長45%；其中非洲、拉美、東南亞收款量同比增幅分別為115%、97%、18%，顯示外貿企業對安全高效跨境收款渠道需求持續增强。



XTransfer在139届廣交會現場。

海關總署相關統計顯示，亞非拉新興市場已成外貿出口增長核心引擎。惟當地金融基礎設施滯後、跨境支付體系不完善且外匯匱乏，買家難以獲得美元外匯，外貿企業在當地常面臨結算效率低、回款慢、凍卡等困境。



為解決跨境收款難題，XTransfer探索並建立一整套跨境收款解決方案。公司2025全年境外收款中，亞非拉市場收款同比增長106%，其中對非洲、東南亞、拉美的外貿收款同比增長分別為273%、82%、94%。同期海關總署統計顯示，2025年中國貨物貿易對亞非拉出口總值同比增長14.6%，其中對非洲、東南亞、拉美出口同比增幅分別為26.6%、14%、8%。XTransfer在該區域收款增幅顯著高於出口增幅，反映企業正加速從非正規渠道轉向安全合規渠道，市場對優質跨境支付服務認可度提升。



XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標表示，發展中國家市場是中國外貿企業長期機遇，但不少企業被收款「最後一公里」所困；XTransfer致力於讓每筆應收款安全、快速回籠，讓中小企業享有安全合規、高效便捷的跨境金融服務。



發佈XTransfer PMI數據



同時，XTransfer在廣交會現場，聯合第一財經研究院發佈《全國中小微企業B2B貨物出口貿易「採購經理人指數」》（XTransfer PMI），為中小微外貿企業提供展業指引與決策參考。本期對平台80萬中小微外貿企業抽樣調查，選取全國3000多家樣本，覆蓋出口訂單、價格、採購、物流、人員、資金周轉等維度。報告顯示，2026年3月XTransfer PMI為51.56%，表明中小微外貿出口形勢基本向好，在複雜外部環境下保持韌性，國際市場定價權穩步提升，同時新興市場需求結構重塑，出口重心向「中間品與高端化」轉移。



「貨走得慢、錢回得快」，地緣衝突下韌性突顯



海關數據顯示，今年一季度中國貨物貿易出口6.85萬億元，同比增長11.9%，開局良好，中小外貿企業的感受也同樣向好。XTransfer PMI亦顯示出口訂單指數53.85、出口價格指數56.15呈擴張趨勢，既有季節性因素，也反映中小外貿企業加速擺脫「低價內卷」，以技術升級與質量提升增強定價權。



面對地緣衝突造成海運受阻、交期拉長，物流時間PMI降至37.50，但銷售回款指數逆勢升至68.59，呈現「貨走得慢、錢回得快」，反映海外買方對中國高質量供應鏈粘性增强，願提高預付款比例或縮短賬期以鎖定產能。本届廣交會上的參展商王先生對此很有感受：「有位東南亞客戶，以往都是都是預先支付30%訂金，今年怕我們的產能被別人訂走，主動提出先付70%定金。」



新興市場成增長引擎，需求呈現「高端化」趨勢



報告並指出，新興市場成增長引擎且需求「高端化」。非洲出口訂單指數57.55，基建相關資本品如機械電氣、建材需求增長；拉美出口訂單指數56.47、價格指數57.81，機電及光學醫療設備機會值得關注；東南亞作為供應鏈轉移與延伸核心區，正消化零部件與半成品，中小企業定位應由「成品供應商」向「產業鏈合夥人」轉變。新興市場工業化提速，對高質量中間品、成套機電設備及技術服務需求上升，中小微企業正由「低端產能輸出」向「技術與產業鏈配套輸出」進階。



此外，「新三樣」（新能源汽車、光伏、鋰電池）綜合PMI為54.59，擴張明顯；新能源汽車PMI升至70.00，價格指數75.00；鋰電池與太陽能電池出口價格指數分別為62.50與65.74，且回款表現優異。「新三樣」未來仍具增長潛力，企業需以差異化價值提升利潤空間。





