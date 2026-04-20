HGC環電推出 HGC Mobile 拓展流動通訊網絡連接版圖　打造真正「網絡隨身」體驗

香港 - 2026年4月20日 - HGC環球全域電訊（「HGC環電」或「集團」)，香港及國際電訊營辦商及全方位ICT方案供應商，今日宣布推出嶄新品牌 HGC Mobile，提供流動通訊服務#，為本地市場帶來更全面、多元的連接服務選擇，讓本地用戶享受更靈活、更高性價比的真正「網絡隨身」體驗。



HGC環電宣布推出流動通訊品牌 HGC Mobile

HGC環電消費及大眾市場商務總裁胡高鵬（Ben）表示：「 HGC環電憑藉多年來提供穩定可靠的家居與商業寬頻服務，穩佔香港主要寬頻服務電訊營辦商之列。今次推出 HGC Mobile，標誌著集團發展邁向新里程碑，進一步強化整體業務版圖，為大眾帶來更全面的連接體驗。未來，我們會持續提升服務能力及繼續本地投資，在瞬息萬變的數碼時代支援客戶，同時擴展 HGC 環電的消費者生態圈，提升巿場競爭力，致力為用戶帶來更高質素的服務，推動業務持續增長。」



HGC Mobile 超值月費計劃全面登場



HGC Mobile為客戶提供多款具競爭力的流動通訊月費計劃，主打「抵玩、超值、極速」，該流動通訊服務由和記電訊香港網絡提供。其中包括每月 30GB 本地 5G 數據，並可於15個影片串流平台及社交媒體應用程式享用無限本地數據，例如YouTube、Netflix、Disney+、Apple TV、hmvod、myTV SUPER、Facebook、Instagram、WhatsApp等，用戶只需月費港幣$98，即可隨時隨地盡享高速流動上網體驗。無論煲劇、打機或社交互動，均暢通無阻。



此外，用戶更可額外獲贈 4GB 內地及澳門漫遊數據，跨境上網同樣穩定流暢，無論出差或旅遊，均可輕鬆保持連接。



一站式家居寬頻 + 流動通訊



秉承HGC環電「以客為本」的服務理念，讓用戶以同一渠道訂閱家居寬頻與流動通訊服務，操作簡便，提升整體使用體驗。



新客戶更專享「一站式家居寬頻+流動通訊」組合，月費低至港幣$285起*，即享1000M 家居光纖寬頻連話音服務，再送 HGCmore 電子優惠券，還包括兩個 HGC Mobile 超值月費計劃，真正做到家居與外出連接同樣順暢無縫！



立即透過 HGC 環電網站 https://www.hgcbroadband.com/tc/ 或致電 HGC Mobile 銷售熱線 1226 辦理，客戶服務團隊會為您提供詳細資料。



#流動通訊月費計劃由和記電訊香港提供。



*優惠受有關條款及細則約束。





