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商業動向
出版：2026-Apr-20 15:20
更新：2026-Apr-20 15:20
PR Newswire

伯恩光學1.8億港幣買地擴建，加碼中國内地投資

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香港2026年4月20日 /美通社/ -- 全球最大手機螢幕玻璃製造商伯恩光學，近期再度加碼內地投資，旗下全資公司「文英科技（惠州）有限公司」以1.8億港幣，購置廣東惠州市一幅面積约145萬平方呎工業用地，該地塊位置距離伯恩光學已投產的伯恩精密（淡水）工業園區僅一條馬路之隔。恩此次購買地塊將進一步擴充產能同優化產業佈局。

廣東惠州市政府信息公示網頁

東惠州市政府網站顯示，伯恩光學本次投得地塊編號為DSYX&YD-03-16，面積约145萬平方呎，出讓年限50年。項目採用「買地即動工」的模式，從今年3月起已經入場施工，目前場地平整完成約60%，供水、供電、排污等管線工程正同步推進。該塊地最高計容建築面積可達610萬平方呎，加上後期廠房建設、設備進場、產線運營等成本，預計將持續投入數十億港幣。

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本次擴產最大優勢在於「鄰廠佈局」——新地塊同現有成熟生產基地只隔一條馬路，做到「零距離」擴產。這種佈局大幅減低物流運輸、供應鏈協同、人手調配同綜合管理等方面成本。新舊廠區可以共享生產配套同倉儲物流等設施，將效能發揮到最大，從而明顯提升整體營運效率，縮短新產能爬坡期，更快回應市場需求。

土地實拍圖片

伯恩光學大手筆增資買地，其突破現有產能瓶頸、進行策略性產能擴張重要一步。自2008年進駐廣東惠州市以來，伯恩光學累計投資超過350億人民幣，先後增資擴產超過30次，在惠州市內就建成了秋長、三和、永湖、淡水四大生產基地，形成相當完備智能製造集群。伯恩光学再次加碼惠州投資，反映出公司在全球業務中持續獲得了丰厚訂單，並以此為契機，深耕科技行業和精密製造。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/1-8-302746982.html

SOURCE 伯恩光學

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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