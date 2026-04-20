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商業動向
出版：2026-Apr-20 15:00
更新：2026-Apr-20 15:00
PR Newswire

Dematic 與 GreyOrange 建立合作夥伴關係，擴展靈活自動化能力

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人工智能驅動的功能，有助客戶提升營運靈活性、完善操作流程，並從自動化投資獲取更大價值

亞特蘭大2026年4月20日 /美通社/ -- 全球供應鏈自動化頂尖廠商 Dematic 宣佈，與專注於人工智能 (AI) 倉庫編排及門市庫存軟件的全球領導者 GreyOrange 建立策略合作夥伴關係，藉此擴充靈活自動化能力，在分銷及履單環節為客戶提供方便擴展的解決方案。 透過此合作關係，Dematic 將引入 GreyOrange 由人工智能驅動的平台 GreyMatter® 來統籌機械人與工作流程，令速度及精確程度得以提升。

Dematic 與 GreyOrange 建立合作夥伴關係，擴展靈活自動化能力

Dematic 總裁兼 KION 執行董事局成員 Mike Larsson 指出：「現今倉庫環境較以往複雜得多，人員、機械人與系統之間必須流暢無縫地配合。 我們與 GreyOrange 的合作，彰顯 Dematic 致力呈獻靈活高效的解決方案，有助客戶輕鬆應對變化，信心十足地擴展規模。 透過整合 GreyMatter，我們於靈活自動化領域不斷拓展路向，使整合起來更加統一，讓客戶盡享現有投資的價值，並開創高效率運作和靈活潛能的全新層次。」

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推進靈活自動化
此合作夥伴關係標誌着 Dematic 軟件生態系統的延伸及加速，將 GreyMatter 平台整合到 Dematic 現有軟件組合之中，從而加強其提供靈活自動化解決方案的能力。 這些功能相輔相成，聯繫各種技術，並在多元代理倉庫環境中整合各項活動。

Dematic 將此功能融入自身的軟件編排生態系統，讓客戶能在統一系統內，更有效地協調固定式自動化設備、自主移動機械人 (AMR) 及人力流程。 此舉能呈現更清晰可見的營運狀況，並即時完善運作，帶來所需的靈活性以應對履單流程演變，同時充分發揮現有自動化投資的價值。

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展望未來，此合作為共同探索網絡層級的願景奠定基礎，將編排能力拓展至倉庫之外，即時實現庫存、產能與訂單流程的執行感知協調，貫穿包括門市在內的分佈式履行節點。

主要功能包括：

  • 於倉庫中，融匯多元自動化技術、機械人與人力流程
  • 於 Dematic 軟件編排生態系統中無縫整合，將能力擴展至整個營運流程
  • 整合機制不受硬件限制，兼容靈活自動化與多元履單模式
  • 於複雜工作流程中，提高吞吐量並使營運狀況更清晰可見

GreyOrange 行政總裁 Akash Gupta 稱：「Dematic 向來以創新聞名，在為全球最複雜的供應鏈提供自動化解決方案上經驗豐富，更洞悉自動化未來講求靈活性。 雙方聯手，讓 Dematic 客戶得以藉單一人工智能驅動的層級，統籌營運中每個機械人、系統及人員，在既有自動化投資基礎上創造更大價值。 這就能夠提升吞吐量，作出更加明智的決定，並且可以不受限制的方式，持續自由擴充機械人隊伍。」

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如欲了解更多關於 GreyOrange 的資訊，請瀏覽 GreyOrange 網站

如欲了解更多關於 Dematic 的資訊，請瀏覽 dematic.com 網頁，或關注我們的 LinkedInFacebookInstagramX 專頁。

關於 Dematic
Dematic 為供應鏈提供智能自動化解決方案，能靈活應對變化、積極提升生產力和產能、降低風險，並建立長遠競爭優勢。 Dematic 匯集全球超過 10,000 名員工的專業知識，開發、實施及支援採用先進技術和軟件的營運解決方案。 Dematic 在超過 26 個國家設有諮詢、研究、工程、製造及服務中心，是全球分銷商、倉庫及製造商值得信賴的合作夥伴。 Dematic 總部位於亞特蘭大，並為供應鏈解決方案公司 KION 旗下成員。

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關於 GreyOrange
GreyOrange, Inc. 在超智能倉庫編排與門市庫存管理軟件方面領先業界。 公司旗下由人工智能驅動的 GreyMatter 與 gStore 解決方案，持續為全球規模數一數二的分銷商、零售商及第三方物流企業，完善自動化、庫存及人力資源管理。 憑藉對所有全方位渠道節點的即時可視化能力，以及對機械人代理、人員及系統的無縫協調，客戶能夠降低每單位成本、杜絕庫存損失、保障員工安全與生產效率，同時改善門市體驗。 GreyOrange 的解決方案不受供應商限制，可透過 Certified Ranger Network 兼容各式自動化硬件，並經由旗下的 Certified Partner Network 系統整合商夥伴網絡交付給客戶。 GreyOrange 於 2012 年創立，總部設在亞特蘭大，並於美洲、歐洲及亞洲各地設有辦公室及合作夥伴。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.greyorange.com

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免責聲明：

本新聞稿及其所載資料僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法管轄區提呈出售任何證券的要約，亦不構成招攬購買任何證券的要約。 本新聞稿包含受各種風險和不確定性影響的前瞻性陳述。 由於若干因素，包括商業、經濟和競爭環境變化、監管改革、技術研究結果、匯率波動、訴訟或調查程序的不確定性，以及融資可得性等，未來結果可能與該等前瞻性陳述描述的結果存在重大差異。 本公司概不承擔更新本新聞稿中前瞻性陳述之任何責任。

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關於作家
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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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