HX機械臂骨科手術機器人完成高原首次臨床應用

香港2026年4月20日 /美通社/ -- 4月17日，西藏林芝市人民醫院，兩台全膝關節置換手術先後順利完成。輔助完成手術的，是元化智能科技（深圳）有限公司研發的HX自研機械臂骨科手術機器人。這是該系統首次在高原投入臨床應用，也是國家衛健委科學技術研究所《國產關節手術機器人臨床應用的安全性與有效性評價》項目首次將驗證範圍延伸至高原地區。 兩位藏族患者，在家門口迎來根治機會 兩台手術的患者均為藏族居民。次仁（化名）62歲，膝蓋疼了16年，出門靠拐杖；紮西（化名）60歲，左膝疼了9年，多年輾轉求醫未能根治。手術分別由中國人民解放軍總醫院骨科醫學部關節外科主任柴偉教授、四川大學華西醫院骨科主任周宗科教授主刀。術前依據CT影像完成三維重建，規劃截骨角度與假體安放；術中光學跟蹤系統實時監測體位變化，機械臂在安全邊界內精準執行。兩台手術切口小、出血少，假體位置準確，力線恢復理想。

周宗科教授表示，HX機械臂在林芝表現穩定，無「高反」，手術精度可達一度以內、毫米級。「機器人輔助系統與傳統手術相輔相成，醫生始終主導手術，既能提升資深醫生的精準度，也能幫助年輕醫生快速度過學習曲線。」 全鏈條國產化，兩個月四城臨床應用 林芝是HX機械臂落地的第四站。2026年2月，華西醫院完成國內首例臨床應用；3月，柴偉教授在解放軍總醫院完成院內首台，香港大學瑪麗醫院同月完成兩例；4月進入林芝。兩個月內，HX跨越內地頂級三甲、港澳醫療機構、高原基層醫院三類差異顯著的臨床場景。

HX機械臂骨科手術機器人的核心部件、控制系統與手術算法全部實現國產化，2025年取得國家醫療器械註冊證，是國內首款專為骨科手術場景設計的專用機械臂系統。系統突破了高精度零重力補償、柔順控制和觸覺反饋等關鍵技術，搭載的高頻導航與控制系統可實時捕捉患者體位微小變化並快速補償，平面限制功能保障手術器械僅在設定平面內移動，截骨穩定性和精度因此得到有效提升。 500例數據背書，高原佈局早有鋪墊 支撐此次進藏的，是一個運行兩年的國家級臨床驗證項目。該項目2024年4月啟動，華西醫院牽頭，元化智能科技聯合參與，錕鋙®全骨科手術機器人與HX機械臂作為國產代表裝備參與驗證。

截至2026年4月，項目已在全國二十餘家三甲醫院完成500餘例手術，並於2025年8月推動發佈《骨科手術機器人輔助髖膝關節置換臨床應用技術規範》。在進口品牌長期主導的骨科手術機器人賽道，臨床數據的積累厚度與行業規範的制定參與，是國產系統突圍的核心依託。 元化智能科技的高原佈局早於此次手術。2023年起，旗下錕鋙®全骨科手術機器人已在西藏日喀則、那曲比如縣等地完成逾百例手術。手術當天，來自華西醫院、解放軍總醫院、瑞金醫院等機構的50余位骨科專家專程進藏，通過手術直播、病例研討、假骨實操，將關節置換前沿理念與智能導航技術帶入高原臨床實踐。

周宗科教授說：「完成手術只是第一步，讓本地團隊真正用好這套技術，高原患者才能在家門口享受到與內地同等水準的精準治療。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/hx-302747035.html SOURCE 元化智能