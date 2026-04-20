DEKRA德凱2025年年報: 多維佈局賦能轉型 DEKRA德凱實現2025可持續增長

營收成長3.4%，達 44億歐元

測試驗證服務需求持續強勁

憑藉獨立的專業能力，為產業轉型建立信任基石 德国斯图加特2026年4月20日 /美通社/ -- 2025年，地緣經濟形勢複雜多變，全球市場波動加劇。在此背景下，國際領先的檢驗、檢測與認證機構DEKRA德凱逆勢突圍，仍成功將營收提升3.4%，總額達44億歐元。 DEKRA德凱執行長Stan Zurkiewicz表示：「這份業績充分印證了DEKRA德凱經營的穩健性，也體現出市場對協力廠商獨立檢驗、檢測及認證服務的長期旺盛需求。全行業數位化浪潮下，各類產品與系統的獨立檢測和驗證需求持續攀升，專業技術實力正是我們立足市場的核心競爭力。」

這種穩定性也體現在盈利能力上：集團調整後息稅前利潤（EBIT）增至約2.75億歐元，同比上漲3.3%。穩健的現金流與盈利水準，得以針對技術創新、基礎設施及新興業務領域進行精準投資。2025年，DEKRA德凱全年投資總額達1.27億歐元，其中近4000萬歐元投入德國本土核心市場。 「2025年是為下一階段成長奠定基礎的一年。」Stan Zurkiewicz補充道，「我們重點佈局未來移動科技、數位信任、可持續發展等未來關鍵領域。而在這些領域中，信任正是推動創新規模化發展的必要前提。」

全球均衡佈局 各區域穩健發展 2025年DEKRA德凱全球人員規模保持高位穩定，現有員工超48,000名，業務遍及五大洲約60個國家和地區，全球化網路優勢持續凸顯。 2025年，DEKRA德凱所有區域營收均有所增長或保持穩定。GSA（德國、瑞士、奧地利）區域仍然是DEKRA德凱最重要的市場，貢獻了集團一半以上的營收，約27億歐元（+4%）。其他區域也呈現穩健發展：南歐、中東及非洲（SEMEA）區域營收增至7.53億歐元（+3%），北歐及中歐（NCE）地區增至5.39億歐元（+4%）。美洲及亞太區域業績增長受匯率波動影響較大，增長節奏有所放緩。美洲區域收入小幅增長至1.66億歐元（+2%），而亞太（APAC）區域營收2.61億歐元，與前一年持平。

所有事業單位共同推動營收成長。其中，涵蓋車輛全生命週期服務的車輛交通服務事業部，依舊是集團核心支柱業務。目前DEKRA德凱每年進行約3400萬次車輛檢測，穩居全球市場龍頭地位。 數位信任賦能 定義複雜時代新價值 與此同時，DEKRA德凱不斷拓展新的專業領域。「人工智慧的飛速發展和移動科技的轉型正在從根本上重塑市場，」Stan Zurkiewicz表示。「產品、車輛和系統正日益朝向高度互聯、軟體定義和人工智慧驅動。這同時也增加了對獨立驗證的需求。」立足行業趨勢，DEKRA德凱全面升級一體化數位信任服務，整合網路安全、功能安全、人工智慧合規驗證等能力，打造一站式解決方案。

在數位信任領域，2025年，DEKRA德凱斬獲多項行業里程碑成果：成功為Google的一款軟體元件完成全球首個SESIP Level 5評估-這是連網系統所能達到的最高安全級別，證明了其能夠抵禦即使是最複雜攻擊場景的能力。此外，AI領域實力持續擴展，集團獲得了人工智慧管理體系認證資質，更成為全球首家依據《歐盟人工智慧法案》獲批的生物識別AI系統權威認證機構。 與此同時，DEKRA德凱通過策略性合作與投資，進一步強化服務組合：攜手Sphere Energy創新融合AI技術與傳統測試方案，賦能動力電池安全驗證；收購科技企業Spearhead多數股權，加速車輛理賠管理的數位化升級。

形塑移動科技的未來 受到電動化、軟體定義車輛與全球法規升級，持續驅動移動科技的轉型，也成為DEKRA德凱2025年核心增長引擎。 2025年，DEKRA德凱在德國勃蘭登堡州勞西茨賽道（Lausitzring）落成了先進的電池測試中心，以及在美國密西根州建立了汽車測試卓越中心。電池測試中心配備了行業頂尖研發檢測設備，專注動力電池系統的測試與合規驗證。密西根汽車測試卓越中心則進一步強化DEKRA德凱在北美核心汽車市場的策略佈局。該中心整合了全面的測試、驗證和認證服務，涵蓋了從電動汽車、互聯互通到網路安全和人工智慧等領域。

深耕永續發展 踐行可量化綠色價值 圍繞全球能源轉型趨勢，DEKRA德凱持續擴展永續發展服務版圖，協助企業因應日趨複雜的法規和技術要求。例如，DEKRA德凱在年內完成首個綠色氫能生產設施認證專案，為潔淨能源規模化、商業化應用提供可靠技術支撐。 同時，DEKRA德凱持續提升自身效能。通過「氣候影響計畫」，集團採取「內部減碳+外部公益」雙軌模式，實現減碳成果可量化、可追溯。重點落地多項氣候公益合作，包括2025年全新啟動的聯合國兒童基金會（UNICEF）合作專案，計畫五年內為約86萬名兒童安全飲用水提供保障支援。

聚焦轉型關鍵領域主動形塑變革 展望未來五年，DEKRA德凱將持續聚焦未來移動科技、數位信任、永續發展三大核心轉型領域，錨定全球產業變革趨勢精准佈局。 「新型態的移動方式、快速演進的數位技術，以及能源轉型挑戰，正在重塑全球產業格局。」Stan Zurkiewicz表示，「DEKRA德凱將持續鞏固相關領域裡的領先優勢，以專業技術與協力廠商公信力，主動參與並引領全球產業高品質轉型。」 DEKRA Financial Report 2025 關於DEKRA德凱 DEKRA德凱，百年安全保障的全球領導者。成立於1925年，DEKRA德凱旨在通過車輛檢驗確保道路安全。如今，DEKRA德凱已發展成為全球最大的獨立非上市檢驗、檢測和認證專家機構，覆蓋廣泛的行業領域。作為值得信賴的全球合作夥伴，DEKRA德凱憑藉全面的服務和創新的解決方案，助力客戶提升安全和可持續發展。2025年，DEKRA德凱營業總額達到44億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾48,000名員工致力於提供獨立、專業的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

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