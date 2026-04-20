環境、社會及企業管治成就大獎 2025/2026 正式接受報名 聚焦人才發展與ESG卓越表現，共建韌性未來

香港 - 2026年4月20日 - 環境社會及企業管治基準學會（Institute of ESG & Benchmark，簡稱 IESGB）宣布，第六屆「環境、社會及企業管治成就大獎 2025/2026」（下稱「成就大獎」）即日起正式接受報名。延續過往表彰ESG卓越成就的使命，今年大獎將重點嘉許透過以人為本的ESG策略、負責任領導，以及具體可量化成果來提升韌性及長遠競爭力的機構及個人。早鳥優惠報名截止日期為2026年5月15日。
本屆成就大獎以「以人為本 · 推動ESG · 共建韌性未來」為主題，著重ESG教育與人才資本發展。在瞬息萬變的市場環境下，企業逐漸認識到，可持續發展不僅依賴策略，更取決於人才是否具備相應技能、能力及正確思維。因此，大獎誠邀參加者展示如何將ESG理念融入企業文化、投放資源於人才培訓，並在組織各層面提升員工對ESG的責任感與參與度。
除了持續表彰企業在環境管理、社會責任及企業管治方面的整體卓越表現外，本屆大獎亦因應市場發展趨勢設立全新的「傑出女性賦能大獎 」則將嘉許在推動性別平等、促進職場共融及提升女性領導力方面取得實質進展的機構。
IESGB聯合創始人龐寶林先生表示：「隨著ESG發展日趨成熟，我們清楚看到，推動可持續發展的核心不僅源於策略，更在於懂得將ESG原則轉化為行動的人才。本屆大獎旨在表彰那些積極投資於人才資本、鼓勵履行ESG責任 ，並將ESG理念融入日常營運的機構。」
評審團主席彭頌邦先生表示：「真正能夠脫穎而出的優秀參選者，不僅在於其願景，更在於能夠提供具體而有力的證據，包括可量化的進展、切實的執行成果，以及長遠的影響力。在本年度『以人為本 · 推動ESG · 共建韌性未來』的主題下，我們特別重視那些能夠將ESG理念融入企業文化、積極投資於人才資本發展及ESG教育，並推動具實質意義的共融與女性賦能的機構。」
本屆大獎涵蓋多元獎項類別，包括企業ESG表現、創新項目、可持續發展願景、人才發展及個人領導力等。評審團由來自學術界、金融界、企業管治及可持續發展領域的專家組成，將根據影響力、創新性、透明度及與ESG原則的一致性進行評審。得獎者將於2026年9月舉行的頒獎典禮午宴上接受表彰。
獎項類別
| 類別
| 子類別
| 1）環境、社會、企業管治基準大獎
| 1.1) 傑出環境責任表現
1.2) 傑出社會責任表現
1.3) 傑出ESG企業管治表現
| 2）傑出環境、社會、企業管治大獎
| 2.1) 上市公司
2.2) 非上市公司
2.3) 非政府機構／非牟利機構
| 3）（新增）傑出女性賦能大獎
| 3.1) 公司／機構
| 4）傑出環境、社會、企業管治產品及服務大獎
| 4.1) 公司／機構
| 5）傑出基金經理選擇獎
| 5.1) 僅適用於第1類及第2.1類（上市公司）申請者
| 6）傑出可持續發展願景大獎
| 6.1) 公司／機構
| 7）傑出環境、社會、企業管治創新項目大獎
| 7.1) 公司／機構
| 8）傑出環境、社會、企業管治人才發展大獎
| 8.1) 公司／機構
| 9）環境、社會、企業管治精英大獎
| 9.1) 個人
| 10）榮譽大獎（僅限邀請）
| 10.1) 公司／機構
10.2) 個人
10.3) 傑出可持續派息獎
大獎時間表（暫定）
| 日期
| 大獎流程
| 4月20日
| 大獎啟動並開始接受申請
| 早鳥優惠：5月15日
標準報名：6月15日
| 申請截止日期
| 7月
| 評審期
| 7月
| 向評審團進行匯報
*需進行匯報的申請者經確認後進行
| 8月
| 入圍名單公布
| 9月
| 頒獎典禮午宴
*需視乎場地安排
評審團名單 （按姓氏字母順序排列）
| 姓名
| 職銜
| 主席
| 彭頌邦先生
| 艾華迪集團 首席合夥人
| 副主席
| 丘培煥女士
| 香港特許金融分析師學會 前會長
| 成員
| 陳穆娜女士
| 周大福人壽 首席人力資源總監
| 陳少芝女士
| 基金業界資深人士兼新城財經台客席主持
認可綜合調解員
亞非法協（體育准調解員）
| 趙小燕女士
| 羚邦集團(2230.HK) 創辦人兼董事會主席及首席執行官
| 容蔡美碧教授
| 黃金時代基金會 創辦人暨主席
| 范坤明先生
| 方圓企業服務集團(香港)有限公司 可持續發展、氣候變化及ESG服務主管
| 方蘊萱女士
| 羅兵咸永道 可持續發展鑒證主管合夥人
| 郭美珩女士
| 沛然環保顧問有限公司 主席及執行董事
| 林卓峰工程師
| 香港綠色策略聯盟 籌備委員會
| 李惟宏先生, JP
| 香港金融服務界功能界別 立法會議員
| 梁廣灝工程師
| 香港董事學會 副主席
| 李睿女士
| Impax 資產管理公司亞太區可持續投資及環境、社會和治理總監
| 鄧聲興博士
| 香港股票分析師協會 主席
| 黃明偉先生
| 香港上市公司商會 總幹事
| 黃健明博士
| 香港浸會大學 會計、經濟及金融學系高級講師
可持續發展研究中心副總監
| 余秀珠女士BBS, MH, JP
| 香港單親協會 創辦人兼總幹事
如欲了解「環境、社會及企業管治成就大獎 2025/2026」更多詳情，請瀏覽：www.iesgbawards.org
關於IESGB關於IESGB關於IESGB
環境社會及企業管治基準學會（The Institute of ESG & Benchmark，IESGB）是一家於2020年在香港成立的非牟利機構，致力於推動香港及其他地區的環境、社會及企業管治（ESG）發展。透過專業培訓、認證及跨界合作，IESGB積極推廣ESG教育，並致力建立一個更具韌性及可持續發展的生態系統，促進長遠價值與正面影響。