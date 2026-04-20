環境、社會及企業管治成就大獎 2025/2026 正式接受報名 聚焦人才發展與ESG卓越表現，共建韌性未來

香港 - 2026年4月20日 - 環境社會及企業管治基準學會（Institute of ESG & Benchmark，簡稱 IESGB）宣布，第六屆「環境、社會及企業管治成就大獎 2025/2026」（下稱「成就大獎」）即日起正式接受報名。延續過往表彰ESG卓越成就的使命，今年大獎將重點嘉許透過以人為本的ESG策略、負責任領導，以及具體可量化成果來提升韌性及長遠競爭力的機構及個人。早鳥優惠報名截止日期為2026年5月15日。



本屆成就大獎以「以人為本 · 推動ESG · 共建韌性未來」為主題，著重ESG教育與人才資本發展。在瞬息萬變的市場環境下，企業逐漸認識到，可持續發展不僅依賴策略，更取決於人才是否具備相應技能、能力及正確思維。因此，大獎誠邀參加者展示如何將ESG理念融入企業文化、投放資源於人才培訓，並在組織各層面提升員工對ESG的責任感與參與度。



除了持續表彰企業在環境管理、社會責任及企業管治方面的整體卓越表現外，本屆大獎亦因應市場發展趨勢設立全新的「傑出女性賦能大獎 」則將嘉許在推動性別平等、促進職場共融及提升女性領導力方面取得實質進展的機構。



IESGB聯合創始人龐寶林先生表示：「隨著ESG發展日趨成熟，我們清楚看到，推動可持續發展的核心不僅源於策略，更在於懂得將ESG原則轉化為行動的人才。本屆大獎旨在表彰那些積極投資於人才資本、鼓勵履行ESG責任 ，並將ESG理念融入日常營運的機構。」



評審團主席彭頌邦先生表示：「真正能夠脫穎而出的優秀參選者，不僅在於其願景，更在於能夠提供具體而有力的證據，包括可量化的進展、切實的執行成果，以及長遠的影響力。在本年度『以人為本 · 推動ESG · 共建韌性未來』的主題下，我們特別重視那些能夠將ESG理念融入企業文化、積極投資於人才資本發展及ESG教育，並推動具實質意義的共融與女性賦能的機構。」



本屆大獎涵蓋多元獎項類別，包括企業ESG表現、創新項目、可持續發展願景、人才發展及個人領導力等。評審團由來自學術界、金融界、企業管治及可持續發展領域的專家組成，將根據影響力、創新性、透明度及與ESG原則的一致性進行評審。得獎者將於2026年9月舉行的頒獎典禮午宴上接受表彰。



獎項類別



