熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Apr-20 18:37
更新：2026-Apr-20 18:37
Media OutReach Newswire

環境、社會及企業管治成就大獎 2025/2026 正式接受報名 聚焦人才發展與ESG卓越表現，共建韌性未來

分享：

香港 - 2026年4月20日 - 環境社會及企業管治基準學會（Institute of ESG & Benchmark，簡稱 IESGB）宣布，第六屆「環境、社會及企業管治成就大獎 2025/2026」（下稱「成就大獎」）即日起正式接受報名。延續過往表彰ESG卓越成就的使命，今年大獎將重點嘉許透過以人為本的ESG策略、負責任領導，以及具體可量化成果來提升韌性及長遠競爭力的機構及個人。早鳥優惠報名截止日期為2026年5月15日。

本屆成就大獎以「以人為本 · 推動ESG · 共建韌性未來」為主題，著重ESG教育與人才資本發展。在瞬息萬變的市場環境下，企業逐漸認識到，可持續發展不僅依賴策略，更取決於人才是否具備相應技能、能力及正確思維。因此，大獎誠邀參加者展示如何將ESG理念融入企業文化、投放資源於人才培訓，並在組織各層面提升員工對ESG的責任感與參與度。

除了持續表彰企業在環境管理、社會責任及企業管治方面的整體卓越表現外，本屆大獎亦因應市場發展趨勢設立全新的「傑出女性賦能大獎 」則將嘉許在推動性別平等、促進職場共融及提升女性領導力方面取得實質進展的機構。

IESGB聯合創始人龐寶林先生表示：「隨著ESG發展日趨成熟，我們清楚看到，推動可持續發展的核心不僅源於策略，更在於懂得將ESG原則轉化為行動的人才。本屆大獎旨在表彰那些積極投資於人才資本、鼓勵履行ESG責任 ，並將ESG理念融入日常營運的機構。」

評審團主席彭頌邦先生表示：「真正能夠脫穎而出的優秀參選者，不僅在於其願景，更在於能夠提供具體而有力的證據，包括可量化的進展、切實的執行成果，以及長遠的影響力。在本年度『以人為本 · 推動ESG · 共建韌性未來』的主題下，我們特別重視那些能夠將ESG理念融入企業文化、積極投資於人才資本發展及ESG教育，並推動具實質意義的共融與女性賦能的機構。」

本屆大獎涵蓋多元獎項類別，包括企業ESG表現、創新項目、可持續發展願景、人才發展及個人領導力等。評審團由來自學術界、金融界、企業管治及可持續發展領域的專家組成，將根據影響力、創新性、透明度及與ESG原則的一致性進行評審。得獎者將於2026年9月舉行的頒獎典禮午宴上接受表彰。

獎項類別

adblk4
類別
子類別
1）環境、社會、企業管治基準大獎
1.1) 傑出環境責任表現
1.2) 傑出社會責任表現
1.3) 傑出ESG企業管治表現
2）傑出環境、社會、企業管治大獎
2.1) 上市公司
2.2) 非上市公司
2.3) 非政府機構／非牟利機構
3）（新增）傑出女性賦能大獎
3.1) 公司／機構
4）傑出環境、社會、企業管治產品及服務大獎
4.1) 公司／機構
5）傑出基金經理選擇獎
5.1) 僅適用於第1類及第2.1類（上市公司）申請者
6）傑出可持續發展願景大獎
6.1) 公司／機構
7）傑出環境、社會、企業管治創新項目大獎
7.1) 公司／機構
8）傑出環境、社會、企業管治人才發展大獎
8.1) 公司／機構
9）環境、社會、企業管治精英大獎
9.1) 個人
10）榮譽大獎（僅限邀請）
10.1) 公司／機構
10.2) 個人
10.3) 傑出可持續派息獎

大獎時間表（暫定）

日期
大獎流程
4月20日
大獎啟動並開始接受申請
早鳥優惠：5月15日
標準報名：6月15日
申請截止日期
7月
評審期
7月
向評審團進行匯報
*需進行匯報的申請者經確認後進行
8月
入圍名單公布
9月
頒獎典禮午宴
*需視乎場地安排

評審團名單 （按姓氏字母順序排列）

姓名
職銜
主席
彭頌邦先生
艾華迪集團 首席合夥人
副主席
丘培煥女士
香港特許金融分析師學會 前會長
成員
陳穆娜女士
周大福人壽 首席人力資源總監
陳少芝女士
基金業界資深人士兼新城財經台客席主持

認可綜合調解員

亞非法協（體育准調解員）
趙小燕女士
羚邦集團(2230.HK) 創辦人兼董事會主席及首席執行官
容蔡美碧教授
黃金時代基金會 創辦人暨主席
范坤明先生
方圓企業服務集團(香港)有限公司 可持續發展、氣候變化及ESG服務主管
方蘊萱女士
羅兵咸永道 可持續發展鑒證主管合夥人
郭美珩女士
沛然環保顧問有限公司 主席及執行董事
林卓峰工程師
香港綠色策略聯盟 籌備委員會
李惟宏先生, JP
香港金融服務界功能界別 立法會議員
梁廣灝工程師
香港董事學會 副主席
李睿女士
Impax 資產管理公司亞太區可持續投資及環境、社會和治理總監
鄧聲興博士
香港股票分析師協會 主席
黃明偉先生
香港上市公司商會 總幹事
黃健明博士
香港浸會大學 會計、經濟及金融學系高級講師
可持續發展研究中心副總監
余秀珠女士BBS, MH, JP
香港單親協會 創辦人兼總幹事


如欲了解「環境、社會及企業管治成就大獎 2025/2026」更多詳情，請瀏覽：www.iesgbawards.org

關於IESGB關於IESGB關於IESGB

環境社會及企業管治基準學會（The Institute of ESG & Benchmark，IESGB）是一家於2020年在香港成立的非牟利機構，致力於推動香港及其他地區的環境、社會及企業管治（ESG）發展。透過專業培訓、認證及跨界合作，IESGB積極推廣ESG教育，並致力建立一個更具韌性及可持續發展的生態系統，促進長遠價值與正面影響。



ADVERTISEMENT

送健之堂舒壓好眠足湯 x 石墨烯足浴袋

ad

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk5 madblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務