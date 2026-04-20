星享鐵旅加入EHL聯盟並達成全球戰略合作，成為首個中國企業成員

這一身份的確立，標誌著星享鐵旅從「行業參與者」向「標準定義者」邁進，在品牌價值、服務標準、圈層資源三個維度上，獲得了國際權威圈層的認可。

國際標準認證：首個中國企業成員



EHL酒店管理商學院成立於1893年，是全球公認的頂級酒店管理商學院，在QS學科排名中連續多年位居世界第一。EHL聯盟是其發起的全球專業網絡，匯聚了酒店業、奢侈品、消費品、金融等領域的行業領袖。

星享鐵旅成為EHL聯盟首個中國成員，這一認證基於其在「列車旅行生活方式」構建上的系統優勢，尤其在旗艦產品「絲路列車」中呈現出的東方美學、文化沉浸與圈層社交的深度融合。星享鐵旅將參與輸出中國奢華列車服務標準，填補行業空白。