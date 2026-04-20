恒幣科技CodeCoin獲哈薩克斯坦穩定幣發行牌照批籌許可，待AFSA最終核准開業

香港2026年4月20日 /美通社/ -- 區塊鏈跨境支付基礎設施服務商恒幣科技CodeCoin今日宣布，獲得哈薩克斯坦Astana金融服務管理局（AFSA）穩定幣發行牌照批籌許可，待AFSA最終核准開業。這是恒幣科技CodeCoin在全球穩定幣牌照布局的首個重要裏程碑，標志其合規先行的戰略在歐亞市場落地。 依托此次批籌許可，恒幣科技CodeCoin將在哈薩克斯坦法律框架內，持續推進與該國央行數字貨幣體系及全球穩定幣網絡的銜接，以哈薩克斯坦為支點，輻射歐亞跨境貿易市場，未來成為連接傳統金融與數字資產的跨境支付樞紐。利用該樞紐地位，恒幣科技CodeCoin未來將能夠合法開展多幣種穩定幣兌換、跨境支付、數字資產清結算等業務，服務跨境貿易、電商及海外結算場景，為個人與企業用戶提供多鏈資產統一管理、秒級到賬、低成本匯兌等服務。

恒幣科技CodeCoin CEO黃健斌表示：「合規是恒幣科技CodeCoin從成立第一天起就明確的戰略。我們深知，唯有實現持牌經營、全流程合規，區塊鏈技術才能安全穩定地服務全球跨境貿易。哈薩克斯坦穩定幣發行牌照批籌許可的順利取得是我們全球合規網絡的首塊關鍵拼圖，為我們打開了歐亞貿易的合規通道。我們將以此為基礎，在東南亞、拉丁美洲和中東等關鍵市場繼續推進合規牌照落地，通過區塊鏈技術，為跨境支付架起一座安全、可信的橋梁。」 相較於傳統跨境支付手續費高、結算周期長、服務時間受限的痛點，恒幣科技CodeCoin將區塊鏈技術融入跨境貿易場景，構建點對點清結算網絡，旨在將綜合成本降至1%以下，結算時間縮短至秒級。

與早期匿名支付工具不同，恒幣科技CodeCoin平台每一筆交易均遵循經營地法律法規，通過交易監控確保資金流向清晰可追溯。公司自研跨鏈橋體系將分散在不同區塊鏈的數字資產安全驗證並匯入統一監管框架，實現秒級到賬、成本可控、全鏈路可審計，並從根本上杜絕洗錢等非法行為，兼顧交易效率與監管合規。 當前，區塊鏈技術正為全球跨境支付注入新增長潛力。行業數據顯示，截至2024年，全球跨境支付市場總規模已超過194.6萬億美元，並預計到2032年增長至320萬億美元，年複合增長率約6-7%。2025年穩定幣等區塊鏈跨境支付實際支付活動規模已達約3900億美元，較2024年顯著增長，但在整體市場中占比仍較低。這意味著，區塊鏈跨境支付仍處於早期發展階段，在跨境貿易與普惠金融領域具備廣闊空間。

關於恒幣科技CodeCoin 恒幣科技CodeCoin是區塊鏈跨境支付基礎設施服務商。公司以持牌經營、全流程合規為核心戰略，依托全球多牌照布局，通過自研區塊鏈支付技術，為企業與個人提供穩定、高效、經濟的多幣種跨境支付與清結算服務。 恒幣科技CodeCoin核心技術團隊來自騰訊微信支付班底，曾主導搭建微信支付的全球服務體系，覆蓋70多個國家、十多億用戶。如今，公司正將這套體系應用於區塊鏈支付領域，致力於打造連接傳統金融與數字資產的下一代全球支付網絡。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/codecoinafsa-302747218.html SOURCE 恒幣科技CodeCoin