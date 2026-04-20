2026 AACR：易慕峰生物IMV102體內CAR-T實現持久腫瘤控制，臨床前數據發佈

上海2026年4月20日 /美通社/ -- 近日，易慕峰生物在2026 AACR年會上公佈了其基於自研iMAGIC平臺開發的靶向BCMA體內CAR-T候選療法IMV102的最新臨床前研究成果。該研究顯示，IMV102在多發性骨髓瘤模型中實現了持久且顯著的抗腫瘤活性，為突破傳統CAR-T療法的可及性瓶頸提供了全新路徑。 自體CAR-T療法在血液腫瘤領域取得了突破性進展，但其複雜的個體化製備流程和高昂成本，限制了其更廣泛的臨床應用。針對這一行業痛點，易慕峰生物自主開發了iMAGIC平臺——一種基於慢病毒載體的體內CAR-T技術平臺。該載體表面覆蓋有突變型MxV糖蛋白（MxV-G-mut），通過突變消除其受體結合能力，並保留其膜融合的活性；同時，載體整合了新一代T細胞靶向模塊TCM3，能夠高特異性識別並結合T細胞表面受體，從而實現對T細胞的高效轉導。

基於iMAGIC平臺開發的IMV102是一款靶向BCMA的體內CAR-T候選療法，用於多發性骨髓瘤治療。在本次研究中，IMV102在多種多發性骨髓瘤模型中展現出顯著且持久的抗腫瘤活性，並具備良好的安全性特徵： 在體外研究中，IMV102展現出對T細胞的高度特異性轉導能力，在Jurkat等T細胞系中實現高效轉導，而在非目標細胞（如肝細胞及Kupffer細胞）中未檢測到顯著轉導，體現出良好的靶向特異性。此外，IMV102生成的CAR-T細胞在與NCI-H929骨髓瘤細胞共培養時，表現出強效細胞毒作用，並伴隨IFN-γ顯著上調，驗證了其免疫活性。

在體內研究中，IMV102在兩種多發性骨髓瘤異種移植小鼠模型（H929-Luc和MM.1S-Luc，人PBMC重建）中成功誘導CAR-T細胞體內生成，並實現顯著且持久的腫瘤抑制。研究期間，腫瘤負荷顯著降低；同時，動物體重保持穩定，未觀察到明顯安全性信號；CAR-T細胞擴增及血漿IFN-γ水平均處於可控範圍內，體現出免疫活性與安全性的良好平衡。 易慕峰生物董事長&CEO孫敏敏博士表示：「IMV102的積極進展進一步驗證了公司『體外CAR-T + 體內CAR-T』雙引擎戰略的前瞻性與可行性。體內CAR-T有望顯著提升細胞治療的可及性，推動CAR-T從『定制化治療』邁向『規模化應用』。未來，公司將持續推進IMV102的臨床轉化，並加速iMAGIC平臺在腫瘤及自身免疫性疾病中的拓展。」

關於易慕峰生物 易慕峰生物成立於2020年，致力於為全球癌症及自身免疫性疾病患者提供可及的創新療法。核心團隊擁有推動中國首個CAR-T藥品上市的產業化經驗。公司構建了體外與體內CAR-T「雙引擎」模式：核心產品IMC002（CLDN18.2 CAR-T）已進入中國III期關鍵臨床試驗；IMC001（EpCAM CAR-T）為全球首個獲中美雙報IND批准的靶向EpCAM CAR-T產品，現正開展中國I/IIa期籃式臨床試驗。體內CAR-T管線覆蓋血液瘤、實體瘤及自免疾病，其中IMV101已進入IIT研究階段。公司擁有Peri Cruiser®、SNR、T-Booster和SolidGuard等多款創新技術平臺，FOCO-CAR生產工藝平臺，及iMAGIC體內CAR-T平臺。

更多信息請訪問：www.immunofoco.com 前瞻性聲明 本新聞稿所載內容包含若干前瞻性陳述，包括但不限於有關公司候選產品IMV102的潛在療效、安全性及臨床開發進展等。該等陳述基於公司當前的判斷及假設，存在已知及未知風險及不確定性，實際結果可能與該等前瞻性陳述存在重大差異。除適用法律法規另有要求外，公司不承擔更新任何前瞻性陳述的責任。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-aacrimv102car-t-302747199.html SOURCE 易慕峰生物