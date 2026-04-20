與PhotonPay光子易共赴第139屆廣交會：將全球支付轉化為競爭優勢

但在規模擴張的同時，各類運營難題也持續制約著企業發展。貿易體量與支付效率之間的差距凸顯出一個關鍵瓶頸：商品流轉速度不斷加快，但資金卻仍受制於傳統銀行支付渠道的落後體系。對於廣交會的參展商與采購商而言，無法實時結算支付或管理匯率波動，往往意味著錯失商機與利潤空間縮水。 與此同時，基於穩定幣的支付通道興起，正逐步重塑跨境價值流轉模式 -- 在傳統銀行基礎設施仍不完善的新興市場，這一趨勢尤為顯著。此類新型支付通道可實現近乎實時的資金結算，並降低對中間銀行的依賴，為全球貿易開辟了全新路徑。

PhotonPay光子易：面向全球B2B貿易的統一支付基礎設施 為破解上述難題，PhotonPay光子易打造了一套綜合性金融操作系統。通過將全球收款、付款、發卡、外匯管理及端到端金融操作整合至單一平台，PhotonPay光子易助力企業簡化全球交易，實現更高效率。 PhotonPay光子易還持續推動傳統金融與新興支付通道的融合，其中包括支持穩定幣的結算渠道。這種混合模式，可讓企業在傳統銀行基礎設施不完善的地區，實現更高效、更靈活的資金流轉，構建更具韌性與包容性的全球支付網絡。

該服務的核心是全球賬戶功能。該功能支持19種本地收款貨幣，企業可在主要市場及新興市場像本地企業一樣收款，免去高昂的中間行手續費。同時，通過與本地清算網絡直連，保障實時到賬，既加快資金周轉效率，也強化了流動性管理。 PhotonPay光子易還提供智能外匯解決方案，在波動市場中為企業帶來戰略優勢。企業可獲取實時、有競爭力的外匯匯率，可全天候辦理貨幣兌換，不受傳統銀行營業時間的限制。PhotonPay光子易支持預約與自動兌換功能，實現更精准的操作執行，讓企業在把握市場機遇的同時，減少人工操作環節。

從收款、全球供應商付款到費用管理與對賬，PhotonPay光子易將碎片化的財務工作流整合至一個統一平台，從而降低復雜性、提高效率並增強業務透明度。 為全球B2B貿易的多樣性而打造 PhotonPay光子易的基礎設施旨在支持多樣化的B2B貿易模式，適配處於不同全球化擴張階段企業的獨特需求。 對於獨立出口商和品牌自營網站，重點是通過為海外采購商提供熟悉的本土化結賬體驗，來提升轉化率。對於B2B平台賣家，該平台可作為高效聚合工具，能夠對來自多個全球平台的付款進行對賬，並以本地貨幣結算。展會參展商現在可以利用即時付款鏈接在現場鎖定訂單；而大型制造商和批發商則可以簡化全球采購和供應商付款流程，同時削減不必要的匯兌費用。

蒞臨廣交會PhotonPay光子易展位 近期，PhotonPay光子易攜旗下解決方案亮相第139屆廣交會。 歡迎蒞臨PhotonPay光子易的DT1809-12號展位。我們的團隊將隨時為您提供一對一的咨詢服務，為您優化全球資金流轉方案，並探討如何實現國際資金管理體系的長遠布局。無論您是希望加快收款速度的出口商、簡化供應商付款流程的采購商，還是布局全球業務的平台運營商，我們的專家都將為您展示，無國界金融服務如何成為您的核心競爭優勢。 不要錯過此次交流機會。請移步DT1809-12號展位，預約展期內的一對一專屬洽談。無縫、高性價比的B2B貿易未來，從這裡開始。

關於PhotonPay光子易 PhotonPay光子易2015年成立於香港，是全球超20萬家企業信賴的金融科技合作伙伴。憑借廣泛的全球服務網絡與主要司法轄區的完備監管牌照，公司提供全面的產品服務，涵蓋全球賬戶、全球發卡、全球收單、付款、匯兌管理及嵌入式金融。 PhotonPay光子易在全球設有超10個辦公室，業務覆蓋超200個國家和地區，專注於打造高效安全、程序化支付體驗。我們助力客戶破解現代支付領域的復雜難題，讓企業輕松自信地實現全球業務擴張。 連接世界，價值盡在PhotonPay光子易。

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