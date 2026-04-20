AI 碳科技×房地產 綠色創新新勢力 虛擬科技革命 數碼體驗新紀元 香港2026年4月20日 /美通社/ -- 本地著名科創比賽 「B4B大數據商業應用挑戰賽」(B4B) 踏入第十屆，標誌著香港大數據與人工智能創科生態發展的重要里程碑。主辦方B4B有限公司於4月15日假香港國際創科展（InnoEX）舉行頒獎典禮，公布本屆賽果。本屆賽事以 「環境、社會、治理科技（Tech for ESG）」 為核心，設立兩大創新主軸：「AI驅動的碳科技」 及「AI驅動的虛擬科技」，鼓勵參賽團隊探索AI在房地產可持續發展及沉浸式數碼體驗的跨界應用潛力。

本屆頒獎典禮獲得香港特別行政區（特區）政府及創科界高度重視，署理數字政策專員張宜偉先生, JP 擔任主禮嘉賓，與各業界領袖、政府代表、支持機構及參賽團隊共同見證B4B十年創科成果。 頒獎典禮獲得各界支持，當中包括： 1. 頒獎典禮主禮嘉賓: 香港特區政府署理數字政策專員 張宜偉先生, JP 2. 分享嘉賓: B4B 創始人兼董事 李振業先生

B4B 名譽主席和首席導師 車品覺教授, JP

B4B 首席顧問 湛家揚博士 嘉賓(部份)，排名不分先後： 香港特區政府署理副數字政策專員 (數字基建) 胡曄女士

香港特區政府前數字政策專員 黃志光先生, JP

B4B 個人資料私隱顧問 劉嘉敏先生, JP

香港貿易發展局展覽及數碼業務副總監 陳穎欣女士

香港特區政府署理數字政策專員張宜偉先生, JP於頒獎典禮表示：「挑戰賽一如既往為參賽者提供了一個展示創意和實力的舞台。挑戰賽其中一個主題是房地產的減碳技術及智慧建築，正好契合今年國家的《政府工作報告》提出發展智慧建造，培育現代化建築產業鏈。而另一主題虛擬技術，以AI作為驅動元素。則呼應國家《政府工作報告》連續三年對"人工智能+"作出部署，旨在拓展人工智能賦能千行百業。期望各位的解決方案得到落實，推動各界更廣泛應用減碳技術及虛擬技術。」

B4B創始人兼董事李振業先生、B4B首席顧問湛家揚博士和B4B名譽主席和首席導師車品覺教授, JP，在歡迎詞時指出：「踏入第十周年，B4B大數據商業應用挑戰賽最令人開心，不單是比賽本身，而是看到這十年間累積起來龐大的 alumni 社群，今日再次齊集一堂，一同見證B4B由比賽成長為生態圈，延續以數據與AI推動創新的初心，並準備攜手邁向下一個十年。」 兩大主軸賽事：跨越產業邊界的AI創新 本屆賽事以 「環境、社會、治理科技（Tech for ESG）」 為核心，設立兩大創新主軸，鼓勵參賽團隊以AI技術突破傳統產業界限。今年實現重大突破——全面開放跨產業參與，不再局限於房地產應用，鼓勵參賽團隊以更廣闊視野探索AI在沉浸式數碼體驗的跨界應用潛力，幫助參賽團隊擴闊市場視野，探索AI在沉浸式數碼體驗的跨界應用潛力。無論是AI重塑房地產、AI短片創作、虛擬人互動、沉浸式體驗，還是創新媒體工具，只要能回應虛擬科技市場痛點，均為大會尋找的創新作品。

主軸一：AI驅動的碳科技——重塑房地產價值鏈 大會持續探討如何透過科技賦能，使房地產價值鏈實現更高可持續性，涵蓋五大關鍵環節： 新型建築材料：創新環保建材研發與應用

能源管理：智能能耗監控與優化系統

設計與規劃：AI輔助綠色建築設計

建造與拆除：智慧施工與循環再造技術

設施管理：數碼化物業運維與碳排放追蹤 大會強調，房地產不僅是建築物與磚塊，更與日常生活緊密相連——從工作場所、零售購物中心、交通樞紐，到我們的住宅，構成現代城市生活的核心場景。因此，大會鼓勵參賽團隊廣泛探索跨產業應用，將碳科技解決方案延伸至更廣闊的應用場景，開創更大影響力。

主軸二：AI驅動的虛擬科技——突破沉浸體驗技術瓶頸 虛擬科技目前面臨硬件進步、價格高昂及用戶舒適度等挑戰，強大運算需求與動暈症風險限制了普及程度。數據方面亦需高解析度3D模型、材質貼圖及真實數據集方能打造沉浸式體驗，才能營造出良好的沉浸式體驗。 本屆參賽團隊針對以下技術難題提出創新解決方案： 實時數據傳輸優化

姿態處理與動作捕捉 大會相信，透過優化數據整理與處理、提升傳輸效率、擴大數據集多樣性，結合硬件成本降低、舒適度提升及動暈症解決方案，虛擬科技將變得更加親切易用。更智能的使用者介面與上述各領域進展，均可借助最新AI技術獲得大幅提升，推動虛擬科技在各行業的成長與潛力。

十年耕耘 構建可持續創科生態 B4B大數據商業應用挑戰賽自2016年創辦以來，致力推動大數據技術和智能科技創新，營造健康及可持續的數據生態環境。第十屆 「B4B大數據商業應用挑戰賽 2025-26頒獎禮」 於場地合作夥伴香港貿易發展局的香港國際創科展（InnoEX）舉行，同期設有為期四天（4月13-16日）的 「B4B展館」 展覽，邀請本屆參賽隊伍向公眾展示最新科技解決方案。 過去十年，B4B Challenge已吸引眾多優秀團隊參賽，其中不少團隊在賽後表現亮眼，取得卓越成就。以下為兩支特別突出的代表團隊：

自參與 B4B Challenge 以來，Linksoul在大會推薦下短時間內連續斬獲「數據要素×滬港合作開放數據競賽」最佳智慧出行大獎、「精瑞科學技術獎」及中國移動創客馬拉松多項殊榮。目前與香港生產力促進局、運輸署及汽車科技研發中心合作，正在申請智慧交通基金，開發 AI 智慧交通平台；同時與光大中心、朗壹廣場及中海集團合作，推動 AI Butler 及 AI Agent 解決方案在大型建築規模化落地。 MOVA 為 2023-24 年 B4B Challenge 的 Best Solution 得主，先後榮獲香港金融科技驅動力大獎及國際金融科技協會 PropTech 金獎。該公司於 2021 年成立，早於生成式人工智能成為市場主流之前，已推出 AI 驅動的房地產配對搜尋一體化平台，並採用聯邦式學習（Federated Learning）技術，讓人工智能模型能在不影響資料合規及商業保密的前提下，從分散於不同持份者的數據中進行學習。2024 年，MOVA 成功將首代 AI 配對平台出售予美國私募股權基金，完成國際退出；2025 年底，公司攜全新語音 AI 預審平台重啟業務，以近真人聲音自動化處理房地產首輪查詢，並具備跨行業拓展至金融、醫療、教育等領域的強大潛力。 本屆比賽頒發了以下獎項，得獎名單如下： 獎項類別 得獎隊伍 最佳演繹獎

Best Presentable Award Life Sparrow Solutions 最佳投選方案獎

Best Solution Award Leaflot Technology Best ESG Award 2026

(排名不分先後) Nifty Corner Company

Oh My Ink Technology

Pathex

Sentri Technology

DrawMotion AI Academy

MUSES AI

Canpanion Group

afterNATURE

YUNI TECH

ESGalator

Yunix - MungerMind AI

Tobot Solution

Cliimacircuit

Vizzle

A+B Productions 有關B4B大數據商業應用挑戰賽的更多詳情，可參閱活動的官方網站：www.b4bchallenge.com 有關B4B大數據商業應用挑戰賽 B4B大數據商業應用挑戰賽 (B4B Challenge)由 B4B 有限公司主辦的年度比賽，B4B 有限公司是一家致力推動發展大數據技術和智能科技創新的社會企業，旨在營造健康及可持續的數據初創性生態環境，並通過密集的加速器計劃，促進人才與企業配對的連接。活動於競賽的同時，為參賽的人才以及支持企業提供密集的加速器計劃，培育年輕人才加入大數據和人工智能的領域。

活動希望透過教育、競賽以及交流，增強香港公眾對大數據和人工智能的價值和影響的認識，並提高其對大數據和人工智能創新的採用和認可。除了香港本地，比賽的版圖亦橫跨香港及其他領域。B4B全寫為「Big Data For Business」，活動的宗旨如其名，是希望透過本地企業實際的需求，收集本地出色的企劃，以吸引更多的香港企業引入大數據和人工智能方案，維持國際市場上的競爭力。 B4B大數據商業應用挑戰賽 2025-26是自 2016年以來的第十屆年度比賽。項目目前持續擴展中，核心成員包括創始人及董事李振業先生、名譽主席暨首席導師車品覺教授, JP和首席顧問湛家揚博士。

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