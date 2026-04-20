BingX 2026年第一季度實現強勁增長：AI用戶突破500萬，傳統金融交易量占比達50%

2026年第一季度亮點： BingX 推出TradFi Market，提供包含股票、指數、大宗商品和外匯在內的多資產組合，共計推出超過100種傳統資產。

BingX TradFi 已與BingX完整的生態系統（包括永續合約、跟單交易、VIP、AI工具等）集成，其交易量在第一季度最高占比達到50%。

BingX AI 在第一季度用戶數突破500萬，累計解決查詢超過5700萬次。

AI Claw與AI Skills Hub於第一季度加入BingX AI，提供實時交易信號及全新的市場交互方式。

BingX VIP 升級了「訪問更多，走得更遠」計劃，提升了高級用戶在訪問權限、性能和獎勵方面的體驗。

BingX VIP已累計為用戶節省超過70萬美元的交易手續費。

巴拿馬城2026年4月20日 /美通社/ -- 領先的加密貨幣交易所和Web3-AI公司 BingX今日發布了其2026年第一季度回顧，重點展示了公司在AI驅動的傳統金融生態系統中的發展勢頭。本季度的亮點包括BingX TradFi Market的推出、BingX AI套件的持續擴展，以及其VIP計劃升級所獲得的用戶積極反饋。 第一季度，BingX正式推出其TradFi Market，這標志著公司在連接傳統金融與加密貨幣交易方面邁出了重要一步。該平台現已支持大宗商品、外匯、股票和指數等超過100種TradFi資產。在本季度高峰時期，TradFi交易量占到BingX總交易量的50%，反映出用戶在統一交易環境中對多元化市場的強勁需求。TradFi功能已全面集成至BingX生態，覆蓋永續合約、跟單交易、AI工具和VIP權益，使用戶能夠通過一個平台高效管理自己的交易。

BingX持續鞏固其作為首家AI原生加密貨幣交易所的地位，第一季度推出了兩款重要產品：BingX AI Claw與BingX AI Skills Hub。AI Claw提供經過交叉驗證的實時交易信號和可解釋的洞察；AI Skills Hub則通過能夠使用自然語言執行交易、分析市場並管理賬戶的AI代理，引入了全新的交互層。第一季度，BingX AI的用戶總數突破500萬，累計解決查詢超過5700萬次，凸顯了用戶對AI驅動型交易支持日益增長的依賴。 BingX VIP也通過升級「訪問更多，走得更遠 」計劃實現了強勁增長，提升了高級用戶在訪問權限、性能和獎勵方面的體驗。平台已發放140萬美元的空投，同時優化的執行機制已幫助用戶節省超過70萬美元的交易手續費。隨著准入渠道的拓寬、權益的增強，以及加密貨幣與傳統金融市場的全面整合，BingX VIP正持續發展成為一個綜合性的優質交易生態系統。

關於BingX BingX成立於2018年，是一家領先的加密貨幣交易所和Web3-AI公司，為全球超過4000萬用戶提供服務。BingX位列全球加密貨幣衍生品交易所前五，也是加密貨幣跟單交易的開創者，致力於滿足不同經驗水平用戶不斷變化的需求。 BingX依托涵蓋合約、現貨、跟單交易和TradFi產品的全套AI驅動產品與服務，為用戶提供旨在提升表現、信心和效率的創新工具。 BingX自2024年起成為切爾西足球俱樂部的首席合作伙伴，並於2026年成為Scuderia Ferrari HP的首家官方加密貨幣交易所合作伙伴。 如需了解更多信息，請訪問：https://bingx.com/

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