MicroBit與HashKey聯手推動香港Web3生態：全港首座中本聰雕像於Web3嘉年華揭幕

香港2026年4月20日 /美通社/ -- 小飛資產管理有限公司 (「MicroBit」或「小飛資產管理」)與合作夥伴 HashKey Group 攜手助力香港 Web3 生態發展，在香港 Web3 嘉年華現場揭幕香港首座中本聰（Satoshi Nakamoto）雕像。此舉不僅致敬中本聰對區塊鏈技術的開創性貢獻，更代表業界對 Web3 未來發展的堅定承諾。



這座全球限量版雕像由意大利藝術家、比特幣倡導者 Valentina Picozzi 創作，體現了比特幣的去中心化理念及創始人的神秘色彩。迄今為止，全球僅出現六座同類雕像，分別位於瑞士盧加諾、薩爾瓦多比特幣海灘、日本東京、越南河內、邁阿密及紐約證券交易所。香港正式加入這一行列，標誌着這座城市在全球Web3版圖中的崛起。

MicroBit及HashKey Group 高層代表親臨現場，共同揭幕雕像，展現其對Web3 生態的重要象徵。中本聰的創新啟發無數區塊鏈項目，成為Web3社群信仰象徵，此雕像化身為活動標誌性打卡點，激勵業界推動行業進步。 此次活動聚焦虛擬資產發展、Web3技術融合等議題。MicroBit作為香港領先虛擬資產管理公司，密切關注Web3發展進程，此次與HashKey Group合作，大力支持嘉年華活動。 「我們將以實際行動回應中本聰的啟發，讓投資者能以安全、透明、便利的方式，參與虛擬資產的未來。」MicroBit集團行政總裁馮敬庭表示。

HashKey 交易所事業群首席執行官茹海陽補充：「中本聰雕像落地嘉年華，體現了香港對 Web3 發展的堅定信心，感謝小飛資產管理的支持，攜手為香港 Web3 生態注入更多動力。」 關於小飛資產管理（MicroBit） 小飛資產管理是一家專業投資管理公司，總部設於香港，專注於虛擬資產領域。我們致力為機構投資者、家族辦公室、高淨值人士及零售投資者提供嶄新的投資方案，將傳統資產與虛擬資產無縫結合，助他們分散投資組合，掌握虛擬資產的轉型潛力。 小飛資產獲香港證券及期貨事務監察委員會 （證監會）批准，持有第1類牌照（證券交易）、第4類牌照（就證券提供意見）及第9類牌照（提供資產管理）受規管活動，並受證監會就虛擬資產基金經理（VAFM）所施加的額外條款及條件（「VAFM T&Cs」）所監管。了解更多詳情，可瀏覽公司網站：https://www.microbit.ai/zh-hant/。

關於HashKey Holdings Limited HashKey Holdings Limited (「HashKey」或「公司」，股票代碼：3887.HK）是亞洲成熟的綜合性數字資產公司，業務遍佈全球，通過提供端到端的金融基礎設施、技術及投資管理來構建數字資產生態體系。公司通過持牌數字資產平台以提供交易促成服務、鏈上服務及資產管理服務。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/microbithashkeyweb3web3-302747248.html SOURCE MicroBit Capital Management Limited