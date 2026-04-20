2026年----柏林文化與體育盛事紛呈的一年

世界級亮點：太陽馬戲團（Cirque du Soleil）與弗裡德裡希宮劇院（Friedrichstadt-Palast）大型演出

籃球賽事、法國之夏、霍亨索倫王朝墓穴重新開放，以及首都的設計與遊戲產業 北京2026年4月20日 /美通社/ -- 2026年的柏林依然是歐洲最具活力與吸引力的城市之一。從精彩演出、國際體育賽事和藝術展覽，到全新旅遊景點以及豐富的展會和會議日程，來到柏林的遊客將迎來一系列極具吸引力的活動與體驗。 頂級娛樂體驗

柏林迎來了新的演出亮點：太陽馬戲團（Cirque du Soleil）將在波茨坦廣場劇院（Theater am Potsdamer Platz）推出其在歐洲的首個常駐演出《Alizé》。該製作將雜技藝術、魔幻元素與精彩敘事相結合，再次彰顯柏林作為國際化娛樂之都的聲譽。與此同時，弗裡德裡希宮劇院（Friedrichstadt-Palast）也推出全新大型舞台秀 《Blinded by Delight》。在世界最大劇院舞台上，超過100位藝術家將觀眾帶入一個夢幻般的世界。

設計、遊戲與新的海洋世界景點

2026年，柏林將迎來成為聯合國教科文組織創意城市網絡「設計之都」（UNESCO City of Design）20週年。擁有超過30,000家創意企業的柏林，是全球最具活力的設計城市之一，其創意產業涵蓋從可持續時尚到CityLab Berlin等開放創新空間。柏林設計周（Berlin Design Week）、DMY設計節（DMY Design Festival）、設計博物館、街頭藝術區和社區設計導覽等活動充分展現了這座城市的設計生態。週年紀念期間還將舉辦多項特別活動，其中包括9月推出的全新節日DesignDays.Berlin——一個專注於室內設計、建築與設計的新節日。

柏林在全球排名中的表現

德國首都在多項國際排名中表現亮眼：柏林被評為全球十大最佳城市之一，也是全球最具可持續性的都市之一；柏林馬拉松（Berlin Marathon）是歐洲最受歡迎的馬拉松賽事；同時，柏林也被認為是歐洲領先的現場音樂之城。 如需瞭解更多信息，visitBerlin 市場管理團隊樂意提供協助：[email protected] 媒體考察相關咨詢請聯繫：[email protected] visitBerlin

「Inspiring the world for Berlin.」在這一使命下，Berlin Tourismus & Kongress GmbH（柏林旅遊與會議有限公司）負責柏林的目的地管理、旅遊推廣以及會展營銷。以 visitBerlin 品牌為核心，公司既是合作夥伴，也是創意推動者和行業網絡連接者。其工作重點在於推動可持續旅遊產品的發展，並在柏林12個行政區推廣城市友好型旅遊服務，在提升遊客體驗的同時保障居民生活質量。作為旅遊運營機構，visitBerlin 還發行柏林官方旅遊卡 Berlin WelcomeCard，並運營柏林遊客信息中心（Berlin Tourist Info Centres）。在柏林官方旅遊網站 visitBerlin.de 上，遊客可以獲取關於城市旅行的全面信息。更多信息請訪問 about.visitBerlin.de 。

關於德國國家旅遊局（GNTB）

德國國家旅遊局（GNTB）作為國家級旅遊推廣機構，由德國聯邦議院決議通過並成立，受德國聯邦經濟與能源部的委託，宣傳「旅遊勝地」德國。作為促進德國入境旅遊的核心組織，德國國家旅遊局與德國旅遊行業夥伴、協會及商業機構緊密合作，制定發展策略並開展市場營銷活動，強化德國作為旅遊目的地在國外的正面形象，推動德國入境旅遊業的發展。目標是挖掘未來的經濟潛力，吸引國際遊客，為德國經濟創造更多價值。

德國國家旅遊局的核心戰略行動領域包括： - 有針對性的市場研究和對全球旅遊趨勢及特定市場客戶需求的詳細分析。

- 加強與旅業夥伴的聯繫，分享市場信息，促進以中小企業為主的旅遊經濟的發展。

- 增強品牌意識，提高德國作為旅遊勝地的品牌知名度，重點關注數字化轉型。 旅遊勝地德國的品牌形象「Germany Simply Inspiring」代表著一個以服務為導向的高品質旅遊目的地，在全球旅遊目的地競爭中獨樹一幟。 德旅局在全球設有19家辦事處，由位於美茵河畔法蘭克福的總部進行管理。

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