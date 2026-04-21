Remi 提前落地可編程合規技術架構，全面適配香港穩定幣牌照最新監管標准

新加坡2026年4月21日 /美通社/ -- 可編程合規技術已成全球穩定幣行業監管分水嶺，香港首批穩定幣牌照的落地，再次印證了新加坡金融科技企業 Remi Technology 技術路徑的前瞻性與行業價值。 Remi 自主研發的銀行間跨境清結算系統，已提前完成智能合約層可編程合規管控全鏈路落地，技術架構對齊香港金管局（HKMA）首批穩定幣牌照核心准入標准。系統以「原生合規」為底層設計邏輯，全面匹配 FATF 全球反洗錢標准與歐盟 MiCA 監管框架，同時以行業領導者身份主導 BAFT 牽頭的美國 OCC《GENIUS Act》行業反饋工作，是全球少有的同步覆蓋三大核心金融市場監管全周期的銀行級穩定幣基建服務商。

HKMA 首批牌照明確將智能合約可編程合規能力定為行業核心准入標尺。業內共識顯示，傳統穩定幣難以滿足銀行級全鏈路審計、多監管體系適配要求，這正是中小金融機構無法規模化應用穩定幣跨境結算的核心痛點。 Remi 的可編程合規架構，將監管要求全量嵌入智能合約底層代碼，可實現交易前篩查、交易中攔截、交易後全鏈路溯源審計，適配全球主流監管規則。目前 Remi 已與歐盟 MiCA 持牌機構 Bison Bank 達成深度戰略合作，作為其穩定幣核心結算網絡，實現了合規穩定幣跨境支付的規模化商業落地。

Remi Technology CEO Sam 表示：「香港首批牌照落地，標志著全球銀行級穩定幣基建正式進入原生合規時代。Remi 將為全球合規金融機構提供低門檻跨境支付基建，合作機構最快 6-8 周即可接入符合全球監管標准的穩定幣跨境支付能力。」 關於 Remi Technology Remi Technology 是總部位於新加坡的全球金融科技企業，自主研發對標 SWIFT 的區塊鏈原生跨境支付結算系統，專注為全球持牌銀行、合規金融機構提供全鏈路合規的跨境支付基建解決方案。

官方網站：www.remitech.ai

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