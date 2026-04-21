傳訊拓展任命 Pamela Phua 出任東南亞區管理合夥人 助力新加坡及東南亞品牌邁向全球市場

新加坡 - 2026年4月21日 - 作為亞太區首家、也是唯一一家全球新聞通訊社，傳訊拓展（Media OutReach Newswire）宣布委任 Pamela Phua 女士出任東南亞區管理合夥人一職。此一全新設立的領導職位，將肩負推動公司於新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼及菲律賓加速拓展的重任，並配合東南亞品牌日益殷切的市場需求，助力其在全球市場建立企業聲譽與品牌公信力。



傳訊拓展任命 Pamela Phua 為東南亞管理合夥人

Pamela Phua 女士於公共關係及整合傳訊領域擁有逾 20 年經驗。她曾使用傳訊拓展的全球新聞稿發佈服務，因而親身體會該通訊社的核心價值，包括保證新聞稿刊登於具網域權威的真實新聞媒體、透過其專有國際媒體資料庫直接觸達逾 20 萬名真實記者及編輯，以爭取贏得媒體（Earned Media）的主動報道，以及提供具數據洞察的成效報告，並推出領先市場、專為企業管理層而設的「公關活動分析」報告，協助客戶以清晰而可量化的方式全面掌握傳訊成效。



Pamela 表示：「我親眼見證傳訊拓展如何真正讓品牌走出本土市場的傳訊方式，協助品牌接觸記者、建立跨境媒體關係，並爭取贏得媒體的主動報道。該通訊社能保證內容原文，刊登於具高網域公信力的權威新聞網站上，從而令品牌的關鍵訊息，受當今主導全球如何發掘品牌的 AI 模型所引用。這項能力正是當前公關、企業傳訊及市場營銷專業人士所迫切需要的。」



她補充表示：「透過保證新聞內容刊登於真實新聞網站，我們可全面掌控活動的關鍵訊息傳遞，以最大化公關成效，並進一步爭取高質素的贏得媒體報道。新聞通訊是東南亞最具抱負企業和策略傳播者的重要合作夥伴，共同講述區內的發展故事，這讓我深受啟發。」



在此任命之前，傳訊拓展最近任命 Kitty Lee 女士為大中華區管理合夥人，反映傳訊拓展正積極推進其策略佈局，進一步連接亞洲品牌、企業及政府與全球記者及受眾。



以 搜尋引擎優化（SEO）、生成式引擎優化（GEO）、AI 引用與贏得媒體報道 推動「從東方走向全球」敘事



東南亞正孕育新一代向區域扎根、並具備全球雄心的品牌。與此同時，大中華區與東南亞之間愈趨緊密的貿易及投資往來，正帶動向東傳訊需求顯著升溫，並推進品牌由東方走向全球的拓展步伐。



傳訊拓展創始人兼首席執行官郭妙娥女士（Jennifer Kok）表示：「我們正在見證一場結構性轉變，亞洲愈發成為推動全球創新的核心力量，亞洲品牌亦正積極將業務版圖拓展至東南亞、東盟、亞太區以至國際市場。傳訊拓展的全方位公關及傳播解決方案，致力支援這些品牌在建立企業及品牌訊息時，更有效地與記者、編輯、投資者及客戶建立信任。」



鑑於 AI 引用的重要性日益提升，傳訊拓展近日推出結構化資料標記 JSON-LD Schema Markup，藉此強化客戶新聞稿的技術架構，並進一步提升其在 AI 環境下的可見性。該公司亦持續推動 AI 應用，涵蓋新聞稿發佈網絡、工作流程及成效報告等各個層面。



由於 AI 演算法信任在真實媒體上發佈的新聞，傳訊拓展的保證新聞發佈可增強 AI 的發現能力。該通訊社於新加坡及亞太區（APAC）的保證新聞發佈合作夥伴涵蓋多家領先媒體，包括 亞洲新聞聯盟（Asia News Network, ANN）、AsiaOne、亞洲新聞台（CNA）、Vulcan Post、MoneyFM89.3、《馬來郵報》（Malay Mail）、The Sun Daily、Dagang News、MySinchew、Vietnam News、Vietnam Plus 及 《馬尼拉時報》The Manila Times 等。



Jennifer 補充表示：「憑藉覆蓋亞太區、美國、加拿大、英國及歐洲，以及拉丁美洲、中東和非洲的全球新聞稿發佈網絡，我們具備獨特優勢，可協助東南亞企業、政府在全球建立持久的品牌資產與信任。我很高興 Pamela 加入團隊，協助客戶充分運用我們在 SEO、GEO 以及贏得媒體報道層面的優勢，於全球市場突圍而出。」



在過去八年中，Pamela 曾在羅德公關 （Ruder Finn）、奧美公關（Ogilvy PR）和宏盟公關集團 （Omnicom PR Group）等顧問公司擔任高級管理職務，在此之前，她曾在香港快運航空公司 (HK Express) 擔任市場營銷和公關負責人，亦曾擔任 Scoot 航空公司（隸屬新航集團）的企業傳訊及客戶關係負責人。





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