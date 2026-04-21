NRF 2026亞太零售展公佈重磅嘉賓、擴容展會及限時出行補貼

作為亞太地區具有影響力的零售行業盛會，本屆展會預計迎來80多個國家和地區的1.3萬余名零售專業人士，匯聚2,500餘家領先零售品牌高管，其中包括DFI零售集團、絲芙蘭(Sephora)、全家(FamilyMart)、戴森(Dyson)、Central Retail及聯合利華(Unilever)。隨著亞太持續引領全球零售未來發展，NRF 2026 APAC將打造一流的合作交流、洞察分享與商業轉型平台。

- 見證零售「下一個當下」

LVMH北美區前主席兼首席執行官Anish Melwani表示：「NRF 2026 APAC是一個匯聚思想、人才與創新的強大平台，正在塑造零售業的未來。在LVMH，我們深知創新對於提升客戶體驗至關重要，同時亦需堅守作為品牌靈魂的精湛工藝。我期待與亞太地區的行業領袖深入交流，分享觀點，助力推動本區域零售業的下一輪變革。」

NRF總裁兼首席執行官Matthew Shay指出：「NRF 2026 APAC是零售未來從願景走向現實的舞台。這是一個絕佳的機會，讓業界同仁能夠與行業領袖交流、發現突破性技術，並重新構想我們在快速變化的環境中如何服務客戶。自首屆亞太零售展舉辦以來，我們見證了品牌參展規模的顯著增長——從2024年的1,200個零售品牌增長到2025年的2,200個，增幅高達83%。隨著對創新和下一代零售解決方案的需求不斷增長，我們預計今年品牌參與度將繼續保持強勁勢頭。」

本屆展會的展區面積將拓展至整整兩層，彰顯行業的參與熱情與需求的激增。目前展位已售出80%，包括Relex、Vusion、Google在內的300多家領先解決方案提供商將集中展示重塑零售行業的前沿技術。

零售商可免費入場參觀展區，親身感受驅動零售「下一個當下」(The Next Now)的各類創新成果。

NRF亞太創新展區重磅回歸，規模擴大35%

NRF亞太創新展區是NRF 2026 APAC的核心亮點，今年規模大幅擴容，匯聚35家前沿創新企業，較去年增長35%。

這一精心策劃的展區將呈現引領亞太乃至全球零售變革的突破性技術，包括：