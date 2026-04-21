Thunes 推出實時支付服務，進軍紐西蘭市場

Thunes 直連全球網絡 (Direct Global Network) 的成員，如今能向紐西蘭的銀行帳戶即時付款，使公司在亞太區的足跡更加深遠穩固。

曼谷2026年4月21日 /美通社/ -- 獲譽為全球資金流動「智能高速公路」的 Thunes ，今天宣佈擴充其直連全球網絡，正式推出直接而實時的「付款至銀行」(Pay-to-Bank) 服務進入紐西蘭。

是次擴展提升 Thunes 在亞太區的跨境支付能力，為直連全球網絡會員提供更快捷透明的付款方案，無論是消費者還是企業交易皆可受惠。 藉此服務，用戶可直接將紐西蘭元輕鬆轉帳到紐西蘭的銀行帳戶。 交易既可經由直接應用程式介面 (API) 整合至 Thunes 來執行，亦可借助現有的 Swift 連接完成。