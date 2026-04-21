二手新消費平台「轉轉」落戶香港　引進辦公布第六批重點企業名單

中國頂尖循環經濟產業新消費公司 來港設立國際業務總部

圖為轉轉集團簽約成為香港「引進重點企業辦公室」第6批的重點企業夥伴

香港 - 2026年4月21日 - 香港特區政府「引進重點企業辦公室」今日舉行「重點企業夥伴簽約儀式」，公布第6批重點企業名單。中國領先循環經濟產業新消費公司轉轉集團（下稱：轉轉）欣然宣布，正式簽約成為香港特區政府重點企業夥伴，並在香港設立國際業務總部，作為布局全球市場的戰略樞紐，將二手商品交易平台服務拓展至海外市場。集團計劃在香港引入「AI估價系統」和「官方驗AI質檢」等技術，同時建立研發中心，預期與香港在數字經濟、綠色產業等領域，能夠實現多方面的互惠共贏。轉轉創辦人兼行政總裁黃煒表示：「集團自2017年便來港布局產業和業務，值此契機經與香港特區政府合作，在香港設立國際業務總部是轉轉進軍國際市場的一大戰略舉措，我們對此感到無比振奮。香港具備『背靠祖國、聯通世界』的區位優勢、成熟的資本市場和開放的營商環境，與轉轉的國際化戰略高度契合，是我們最理想的海外業務橋頭堡。」作為中國頂尖二手交易平台，轉轉自2015年成立以來發展迅速，旗下擁有轉轉、找靚機、紅布林等多個知名二手消費品牌。當前中國二手閑置賽道備受資本市場關註，當中轉轉憑借首創的二手質檢「官方驗」服務脫穎而出，成功取得平台用戶信任。集團目前已獲包括騰訊、小米、58集團在內的多個知名企業或投資者支持，上一輪融資估值達逾30億美元（約234億港元），去年營收總額突破200億元人民幣，擁有超過4億註冊用戶、5,000萬月活躍用戶。有別於以Carousell、閑魚等企業為代表的傳統C2C模式，轉轉透過成熟的C2B2C商業模式，以「平台居中、專業鑒定、品質保證」提供差異化平台服務。其首創的「官方驗」服務在對回收商品全方位嚴格檢測後，為其提供一份專屬的質檢報告並公開展示，絕大部分官方驗商品，都可享有7天無理由退貨、一年平台質保、內陸包郵等增值服務。轉轉透過標準化質檢與售後保障，例如履行驗了再發貨、不滿意可退、驗錯了就賠等策略，為消費者提供「所見即所得」的優質體驗。技術驅動是轉轉穩居行業領先地位的核心引擎。轉轉去年特別成立了AI事業部，三年內擬投入20億元人民幣研發AI質檢、智能匹配等工具。今年初上線的「AI拍圖驗真」，深度應用於二手奢侈品鑒定領域，系統基於海量真實商品圖片數據庫與深度學習算法，將傳統需時15分鐘的人工鑒定大幅壓縮至「秒級鑒定」，最快1秒即可出結果，效率提升近900倍；同時在核心包袋品類的鑒定上，更創下錯誤率不足萬分之一的超高準確率（上線至今，LV包袋累計鑒定逾萬單，僅錯一單，錯誤率不足萬分之一），徹底打破了傳統非標品交易及人工鑒定中的標準不一、效率樽頸等難題。黃煒又指出，香港作為國際金融中心和創新科技樞紐，為轉轉提供了國際化視窗與跨境資源整合平台。轉轉將依托香港把經過內地市場驗證的數字化「技術+服務」模式輸出至東南亞、中東、北美等全球市場；同時為香港帶來成熟的C2B2C電商模式、先進的AI技術應用，助力本港智慧城市發展。轉轉國際業務總部的建設與營運，有望強化香港作為數字經濟和跨境電商樞紐的角色，並促進相關數字技術與服務貿易的發展。集團期待與香港共同為綠色創科生態發展作出貢獻，並攜手推動中國二手迴圈經濟走向世界。