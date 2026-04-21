新華絲路：中國白酒製造商汾酒將繼續擔當全球南方溝通與合作的橋樑

北京2026年4月21日 /美通社/ -- 中國白酒製造商汾酒集團副董事長兼總經理武躍飛表示，汾酒集團承諾將繼續擔當全球南方國家之間溝通的橋樑、合作的紐帶和友誼的見證者。

武躍飛在2026全球南方金融家論壇上發表講話時表示，作為扎根於中國白酒行業第一梯隊的品牌，汾酒不僅是晉商精神的忠實傳承者，也是新時代現代企業治理的積極探索者。

武躍飛在介紹汾酒復興實踐時指出，從綠色農業到數字化轉型，從渠道觸達到場景共創，白酒產業發展離不開金融工具的創新應用。