Optoma 發表最新生成式 AI 顯示方案 再塑智慧協作新標竿

台北2026年4月21日 /美通社/ -- 全球視覺解決方案領導品牌 Optoma 宣布於 2026 年推出系列創新產品，透過「智慧感知」與「生成式 AI」兩大核心技術，全面升級投影機與互動觸控大螢幕（IFP）的使用體驗。值得關注的是，亞太區將成為 Optoma 全球最早上市該系列新品的區域，展現品牌對亞太市場智慧轉型的高度重視。

針對教育與商務市場，Optoma 將於第二季在亞太地區首發 3863RK-C2 系列互動觸控平板。此機種搭載 Google EDLA 官方認證，並整合獨家 「Optoma AI」 智慧平台，將顯示器由單向工具進化為具備思考能力的協作夥伴。

不僅是規格提升，EDLA 認證為用戶帶來了完整的 Google 原生生態系統：

從雷射投影的自動化安裝，到互動平板的生成式 AI 整合，Optoma 持續深耕智慧視覺技術。本次新品發布不僅是硬體規格的競逐，更是透過「平台化」與「AI 化」的戰略布局，重新定義智慧空間的互動邏輯。

關於Optoma

Optoma 奧圖碼作為全球領先的顯示解決方案供應商，致力於提供高效、創新的顯示技術與解決方案，服務於各行各業。在台灣市場，奧圖碼穩居投影機領導品牌地位，於 4K UHD 家庭劇院投影機領域締造了「連續六年銷售第一」的輝煌紀錄。從頂尖投影機、專業顯示器到智慧顯示系統，我們秉持「不斷創新」的核心理念，致力於推動顯示技術的進步與應用，為客戶提供卓越的視覺體驗與管理效能。