YY Group公佈2025年下半年及全年未經審計業績 營收增速加快，利潤率提升，2026年有望實現盈利

全年營收同比增長39.3%，達5720萬美元，其中下半年營收為3150萬美元 全年毛利潤同比增長50.2%，至790萬美元，毛利率由2024年的12.8%提升至13.8% 公司預計2026財年將實現非IFRS淨利潤；正式盈利指引將後續公佈 新加坡2026年4月21日 /美通社/ -- 全球領先的按需人力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務商YY Group Holding Limited（NASDAQ: YYGH，以下簡稱"YY Group"或"公司"）今天公佈了截至2025年12月31日的六個月及全年未經審計財務業績。公司營收與毛利潤實現強勁增長，印證了過去一年在地域擴張、戰略收購及運營基礎設施方面的精準投入初見成效，同時公司已果斷優化成本結構，為2026年做好充分準備。上述業績尚待最終覆核，將在公司發佈2025年下半年及財年管理層對財務狀況及經營成果的討論與分析以及經審計財務報表時予以確認。

YY Group首席執行官Mike Fu表示："2025財年是戰略投入之年，我們優先佈局了支撐下一階段增長的地域覆蓋、運營規模與客戶關係。全年營收5720萬美元，同比增長39.3%，彰顯了人力服務與綜合設施管理兩大業務線的高效執行力，年內收購項目及新加坡、中國香港、泰國、馬來西亞不斷擴大的客戶群貢獻顯著。人力服務板塊可複製的市場拓展模式已隨各區域規模擴張產生復利回報，戰略收購與有機獲客推動綜合設施管理營收大幅增長，客戶數量翻倍。我們還大力投入人工智能能力建設，未來幾周將披露更多相關戰略進展。2026年，公司訂單儲備充足，運營底座穩固，有信心實現1.03億至1.10億美元的全年營收指引，並明確向非國際財務報告準則（非IFRS）口徑下的盈利目標邁進，完成從投入期向盈利期的關鍵轉型。"

2025年下半年及全年運營亮點：



截至12月31日的 六個月

截至12月31日的 全年



2025年

2024年

2025年

2024年 人力服務













YY Circle應用下載量*

317,563

54,663

903,952

519,228 YY Circle應用月活躍用戶

40,459

34,952

40,688

35,152 崗位履約率

95 %

94 %

95 %

96 % 僱主數量*

102

95

305

214

綜合設施管理服務













客戶數量*

84 24

274

132 客戶平均收入*

— —

119,887

176,823

2025年綜合設施管理客戶數量通過有機增長與年內收購實現翻倍。由於新收購客戶的單份合同金額較小，客戶平均收入有所下降。公司認為這一積極變化，可降低客戶集中度風險，並為捆綁式服務創造交叉銷售機會。



*截至12月31日的六個月期間，應用下載量、僱主數量、綜合設施管理客戶數量為當期新增；全年數據為截至12月31日的累計值。綜合設施管理客戶平均收入僅披露全年數據，因統計口徑差異，半年數據不具可比性。



YY Group首席財務官Jason Phua補充道："全年營收與毛利潤實現強勁增長，毛利率從去年的12.8%提升至13.8%，彰顯了業務質量與規模的持續升級。按IFRS計算的淨虧損2160萬美元，主要受660萬美元非現金股權激勵費用及960萬美元商譽與無形資產減值損失影響，並未反映核心運營趨勢。我們認為，非IFRS指標更能體現真實運營表現，按此口徑計算，全年淨虧損780萬美元，系同時拓展多個新市場和為支撐2026年預計80%-90%的營收增長而進行基礎設施建設所產生的前置成本。公司已採取切實舉措改善成本結構、強化資金實力：降低融資成本，精簡總部運營，逐步關停非核心全球子公司，資本狀況足以支撐當前增長計劃。隨著營收規模向1.03億至1.10億美元的指引區間邁進，加之成本結構大幅優化，預計2026財年將實現非IFRS口徑下的淨利潤。"

2026財年業績指引 公司於2026年3月12日發佈首次正式營收指引，預計2026財年營收為1.03億至1.10億美元。支撐因素包括：核心市場需求旺盛、2025年收購業務全年並表、人力服務與綜合設施管理板塊客戶留存率穩定，以及持續將資金優先投向核心業務。公司進一步預計，得益於營收增速加快和2025年末、2026年初落地的成本優化措施（包括債務重組、總部精簡、全球子公司業務組合戰略調整），2026財年將實現非IFRS口徑淨利潤。上述預測基於當前市場環境，反映了公司對市場、運營、監管環境及客戶與機構合作夥伴需求的初步判斷，相關情況可能發生變化。美元區間基於2026年3月10日1美元兌1.28新加坡元匯率計算。2026財年營收指引及核心假設詳情可參見公司2026年3月12日的新聞稿。

管理層說明 公司管理層未召開業績電話會，而是製作了簡短視頻解讀本期財務與運營業績，投資者及相關方可前往公司官方YouTube頻道觀看，鏈接：https://www.youtube.com/watch?v=-rOW2dECz1I。 2025年下半年財務業績 2025年下半年營收3150萬美元（2024年同期為2180萬美元），主要得益於人力服務與綜合設施管理服務增長加速。 人力服務營收 1340萬美元，同比增長35.7%（2024年同期為990萬美元），得益於按需人力解決方案的規模化落地與全球擴張推進。該板塊毛利率為11.7%（2024年同期為14.8%），系為獲客與沖量採取市場化定價，但毛利潤絕對額同比上升。

1340萬美元，同比增長35.7%（2024年同期為990萬美元），得益於按需人力解決方案的規模化落地與全球擴張推進。該板塊毛利率為11.7%（2024年同期為14.8%），系為獲客與沖量採取市場化定價，但毛利潤絕對額同比上升。 綜合設施管理服務營收 1840萬美元，同比增長53.7%（2024年同期為1200萬美元），主要源於持續獲取合同與業務收購。該板塊毛利率為13.7%，（2024年同期為11.9%），得益於規模效應擴大與高毛利收購業務線的整合。

1840萬美元，同比增長53.7%（2024年同期為1200萬美元），主要源於持續獲取合同與業務收購。該板塊毛利率為13.7%，（2024年同期為11.9%），得益於規模效應擴大與高毛利收購業務線的整合。 其他業務營收為-30萬美元，系YY Smart Tech收入確認時點相關的一次性調整。

營收成本2790萬美元（2024年同期為1900萬美元），主要因營收增長及兩大核心板塊人力成本上升。 毛利潤360萬美元（2024年同期為290萬美元），毛利率11.5%（2024年同期為13.2%），小幅下降主要受人力服務毛利率下滑影響。 總運營費用1690萬美元，同比增長101.1%（2024年同期為840萬美元），主要因計提股權激勵計劃相關費用，以及全球子公司業務組合戰略調整帶來的商譽與無形資產減值損失。 銷售及營銷費用120萬美元，同比增長102.8%（2024年同期為60萬美元），主要系銷售營銷相關股權激勵費用。

一般及行政費用1260萬美元，同比增長61.4%（2024年同期為780萬美元），主要系股權激勵費用。 經營虧損1290萬美元（2024年同期虧損500萬美元）。 歸屬於普通股股東的淨虧損1320萬美元（2024年同期淨虧損540萬美元）。 非IFRS口徑歸屬於普通股股東的淨虧損700萬美元（2024年同期非IFRS淨虧損30萬美元）。 基本及稀釋後每股淨虧損[1]均為11.44美元；在2026年3月23日實施50股合1股反向股票分割前，均為0.23美元。 非IFRS口徑基本及稀釋後每股淨虧損[1]6.10美元；在2026年3月23日實施50股合1股反向股票分割前，均為0.12美元。

2025年全年財務業績 2025年全年營收5720萬美元（2024年同期為4110萬美元），主要由人力服務與綜合設施管理服務加速增長、有機獲客及收購業務並表驅動。 人力服務營收 2300萬美元，同比增長29.4%（2024年為1780萬美元），得益於按需人力解決方案規的模化落地與全球擴張推進；該板塊毛利率為13.8%（2024年為15.5%），系為獲客與沖量採取市場化定價，但毛利潤絕對額同比上升。

2300萬美元，同比增長29.4%（2024年為1780萬美元），得益於按需人力解決方案規的模化落地與全球擴張推進；該板塊毛利率為13.8%（2024年為15.5%），系為獲客與沖量採取市場化定價，但毛利潤絕對額同比上升。 綜合設施管理服務營收 3290萬美元，同比增長40.7%（2024年為2330萬美元），主要源於持續獲取合同與業務收購；該板塊毛利率為13.2%（2024年為10.8%），得益於規模效應擴大與高毛利收購業務線的整合。

3290萬美元，同比增長40.7%（2024年為2330萬美元），主要源於持續獲取合同與業務收購；該板塊毛利率為13.2%（2024年為10.8%），得益於規模效應擴大與高毛利收購業務線的整合。 其他業務營收140萬美元，該板塊2025年毛利率為27.5%。

全年營收成本4930萬美元（2024年為3580萬美元），主要因相關營收增長及人力服務與綜合設施管理兩大核心板塊人力成本上升。 全年毛利潤790萬美元（2024年為530萬美元），毛利率13.8%（2024年為12.8%），主要源於技術持續升級與規模效應釋放。 全年總運營費用2970萬美元（2024年為1110萬美元），主要因計提股權激勵計劃相關非現金費用，及全球子公司業務組合戰略調整帶來的商譽與無形資產減值損失。 全年銷售及營銷費用270萬美元（2024年為70萬美元），主要系銷售營銷相關股權激勵費用。

一般及行政費用1970萬美元（2024年為1040萬美元），主要系股權激勵費用。 經營虧損2060萬美元（2024年虧損410萬美元）。 歸屬於普通股股東的淨虧損2140萬美元（2024年淨虧損480萬美元）。 非IFRS口徑歸屬於普通股股東的淨虧損760萬美元（2024年非IFRS口徑淨盈利30萬美元）。 全年基本及稀釋後每股淨虧損[2]均為21.98美元；在2026年3月23日實施50股合1股反向股票分割前，均為0.44美元。 非IFRS口徑全年基本及稀釋後每股淨虧損[2]均為7.83美元；在2026年3月23日實施50股合1股反向股票分割前，均為0.16美元。

[1] 每股數據已追溯調整，以反映公司2026年3月23日實施的50股合1股反向股票分割，基於2025年下半年經反向股票分割調整後的加權平均普通股股數1,151,339股計算。 [2] 每股數據已追溯調整，以反映公司2026年3月23日實施的50股合1股反向股票分割，基於2025財年經反向股票分割調整後的加權平均普通股股數974,686股計算。 關於YY Group Holding Limited YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的人力解決方案與綜合設施管理服務。集團旗下擁有兩大核心業務板塊：按需用工服務與綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療健康等多個行業提供靈活可靠的支持。 YY Group依托專有的數字平台和物聯網(IoT)驅動系統，助力客戶滿足波動的勞動力需求並維持高效的運營環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。 如需瞭解該公司更多信息，請訪問：https://yygroupholding.com/。 非IFRS財務指標 公司採用非IFRS淨虧損/淨利潤等指標評估運營業績、制定財務與運營決策。公司認為，非IFRS財務指標有助於識別業務核心趨勢，避免當期部分費用對趨勢的扭曲，能更有效反映運營業績、提升對過往表現與未來前景的整體理解，為管理層決策提供更清晰的核心指標參考。 非IFRS財務指標作為分析工具存在局限性，不應單獨使用，也不應替代IFRS財務指標或其他業績衡量指標，亦不可作為運營表現的唯一依據。建議投資者結合非IFRS財務指標與最具可比性的IFRS指標進行對照分析。本報告所列非IFRS財務指標可能與其他公司同類指標不可比，其他公司計算方式可能存在差異，限制其對比價值。公司建議投資者及其他人完整審閱財務信息，不依賴單一財務指標。

有關公司非IFRS財務指標的更多信息，參見"未經審計的IFRS與非IFRS財務指標調節表"部分。 安全港聲明 本新聞稿包含前瞻性陳述，相關陳述依據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》的"安全港"條款作出。所有非歷史事實的陳述，包括YY Group Holding Limited的信念與預期相關內容，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述存在固有風險與不確定性，諸多因素可能導致實際結果與陳述中的內容存在重大差異，這些因素包括但不限於：（i）中國香港及東南亞地區（含馬來西亞、新加坡、泰國）酒店與人力市場增長情況；（ii）資本與信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）集團擬定的增長戰略；（v）政府審批與監管政策；以及（vi）集團未來業務發展、經營業績和財務狀況。通常情況下，前瞻性陳述可通過"可能"、"將要"、"期望"、"預期"、"目標"、"旨在"、"估計"、"打算"、"計劃"、"相信"、"潛在"、"繼續"、"很可能"等術語或其他類似表達識別。本新聞稿提供的所有信息均截至發佈之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此等信息的義務。

投資者聯繫人 Jason Zhi Yong Phua

首席財務官

YY Group

電郵：[email protected] 未經審計且未經覆核的IFRS與非IFRS財務指標調節表

2025年 2025年









非IFRS調節表

美元 美元 營收 57,245,167 57,245,167 營收成本 (49,347,666) (49,347,666) 毛利潤 7,897,501 7,897,501





其他收入 1,169,718 1,169,718 銷售及營銷費用 (2,731,035) (579,170) 一般及行政費用 (19,679,803) (15,234,268) 無形資產減值損失 (4,063,000) - 商譽減值損失 (5,551,429) - 其他費用 (57,201) (57,201) 投資物業公允價值變動 38,296 - 認股權證負債公允價值變動 2,383,178 - 經營（虧損）/利潤 (20,593,775) (6,803,420)





融資成本 (1,028,787) (1,028,787) 稅前（虧損）/利潤 (21,622,562) (7,832,207) 所得稅費用 38,764 38,764 當期（虧損）/利潤 (21,583,798) (7,793,443)





利潤歸屬於：



非控制性權益 (164,656) (164,656) 公司所有者 (21,419,142) (7,628,787)





加回：



股權激勵薪酬

(6,597,400) 無形資產減值損失

(4,063,000) 商譽減值損失

(5,551,429) 投資物業公允價值變動

38,296 認股權證負債公允價值變動

2,383,178



(21,419,142) View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/yy-group2025-2026-302748209.html SOURCE YY Group Holding Limited