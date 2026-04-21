第四屆「中銀香港科技創新獎」獲獎名單揭曉

對接「十五五」規劃 驅動科創發展 香港2026年4月21日 /美通社/ -- 由香港科技創新聯盟主辦、中國銀行（香港）（中銀香港）冠名贊助的「中銀香港科技創新獎」（簡稱「中銀科創獎」）獲獎名單正式揭曉。作為香港與大灣區創科領域的標誌性獎項，中銀科創獎已步入第四屆；獎項持續受到各界的高度關注與支持，本屆的提名數量較上屆顯著增長73.75%，反映香港對高端科研人才的吸引力及大灣區科研生態的蓬勃發展。 獎項共設五個領域，各領域的獲獎者或獲獎團隊將獲得由中銀香港贊助港幣200萬元的獎金。獎項總獎金達港幣1000 萬，嘉許獲獎者在香港，以至粵港澳大灣區作出的科研貢獻及成果轉化影響力。其中，「人工智能及機器人」領域獲獎者為林達華教授，「生命健康」領域獲獎者為陳君賜教授，「先進製造」領域獲獎者為余長源教授，「金融科技」領域獲獎者為郭彥麟先生、葉沛賢女士及章昱先生，「新材料新能源」領域獲獎者為盧怡君教授。

本屆獲獎成果覆蓋五大領域的前沿研究方向，兼具國際領先的學術價值和實際產業應用價值。多項研究成果已應用於人工智能、醫療、製造、金融、新能源等核心行業。這些成果不僅為產業發展創造了顯著的經濟效益，更在社會治理、綠色低碳發展等方面發揮積極作用，充分契合獎項「立足香港、聯通灣區、服務國家、貢獻世界」的核心宗旨，彰顯出香港作為國際創新科技中心的研發實力，並展示了粵港澳大灣區協同創新的獨特優勢。 香港科技創新聯盟主席、香港理工大學校長滕錦光教授表示：「中銀科創獎自2022年設立以來，始終緊密配合國家『十四五』規劃的創新驅動發展戰略，在推動香港科技創新發展方面扮演了重要角色。今年正值國家『十五五』規劃開局之年，香港科技創新聯盟作為獎項主辦機構，將繼續助力香港創新科技發展，並憑藉獎項影響力，推動科技創新與產業創新深度融合，為香港國際創新科技中心建設及國家科技自立自強貢獻力量。」

中銀香港副董事長兼總裁孫煜先生表示：「國家『十五五』規劃綱要強調要『加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力』，明確提出『支持香港建設國際創新科技中心』，為香港科創發展提供了廣闊機遇。中銀香港多年來深度服務香港科技創新與產業發展，善用香港『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢，透過加快發展科技金融、支持『中銀香港科技創新獎』等舉措，助力培養科研工作者及創新科技踐行者，吸引高端人才在香港及大灣區進行科研工作。我們將繼續與社會各界共同攜手，全力支持香港科技創新、成果轉化和產業升級，積極服務香港建設國際創新科技中心，助力香港在國家高水平科技自立自強、發展新質生產力的進程中發揮更大作用。」

第四屆中銀香港科技創新獎獲獎者（排名不分先後）： 人工智能及機器人領域 - 林達華教授 林達華教授在計算機視覺與多模態智能領域進行系統性創新，在圖像視頻理解、多模態大模型與空間智能等方向實現多項突破，推動關鍵核心技術自主創新與開源生態建設，促進人工智能研究成果高水平賦能產業，為我國人工智能技術進步與產業升級作出重要貢獻。林達華教授現任香港中文大學信息工程系副教授、商湯集團首席科學家，同時擔任香港中文大學交叉學科人工智能研究所所長。

生命健康領域獲獎者 - 陳君賜教授 陳君賜教授因其在血漿DNA非侵入性診斷技術研發方面的卓越貢獻而獲獎。他所開發的唐氏綜合症無創產前檢測技術，消除了傳統侵入性檢查所帶來的心理壓力及流產風險。該無創產前檢測技術已在全球範圍內被超過一億名孕婦採用。此外，他還研發了可檢測超過50種不同癌症的技術，並證明通過血漿DNA進行癌症篩查，能夠有效識別無症狀癌症並提高患者的生存率。陳君賜教授現任香港中文大學化學病理學講座教授、化學病理學系系主任，醫院管理局新界東聯網化學病理學主管。

先進製造領域獲獎者 - 余長源教授 余長源教授在光子信息系統研發與應用領域作出開創性貢獻。他帶領團隊發展載波恢復、信號補償、光性能監測等關鍵光通信技術，開發AI輔助的光纖感測系統，首創多種超構光子器件與芯片並推動產業化，引領光子製造技術變革。余長源教授現任香港理工大學電機及電子工程學系光子信息系統講座教授及晉江技術創新研究院院長。 金融科技領域獲獎者 - 郭彥麟先生、葉沛賢女士及章昱先生 郭彥麟先生、葉沛賢女士及章昱先生開創嶄新的數碼資產保險。作為該領域的先驅，三人帶領團隊為區塊鏈及人工智能技術建立風險分類框架，並設計切實可行的風險偵測與緩解方案，使新興技術變得可承保。團隊近年致力研究及開發全面的生成式人工智能安全保障技術，倡導負責任創新，並協助企業提升生成式人工智能系統的韌性、可信度以及整體風險管理能力。郭彥麟先生為OneDegree聯合創辦人，葉沛賢女士為OneDegree集團董事總經理，章昱先生為 OneInfinity by OneDegree的總經理。

新材料新能源領域獲獎者 - 盧怡君教授 盧怡君教授在水系電池領域的開創性貢獻，開發分子催化劑及電荷增強離子交換膜，實現硫基液流電池商業化，解決大規模儲能安全與成本瓶頸，加速全球綠色能源轉型。盧怡君教授現任香港中文大學機械與自動化工程學系教授，同時亦是易池新能（Luquos Energy）創始人及首席科學家。

關於中銀香港科技創新獎 「中銀香港科技創新獎」(簡稱「中銀科創獎」）是由香港科技創新聯盟主辦、中銀香港冠名贊助，於2022年設立的公益性獎項。本獎旨在獎勵主要在香港或香港機構設在粵港澳大灣區的科研相關公司/團體進行科學技術創新和科學技術成果轉化，並取得傑出成就的科學技術工作者和科研團隊。藉此鼓勵他們立足香港、聯通灣區、服務國家、貢獻世界。

關於冠名贊助機構 - 中國銀行（香港）有限公司 中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）堅持可持續發展理念，全力踐行中國特色金融文化，積極推動金融高質量發展。中銀香港是香港三家發鈔銀行之一，亦是香港唯一的人民幣業務清算行，在各主要業務市場位居前列，持續深耕香港市場，緊抓大灣區發展機遇，並積極推進東南亞業務發展。 作為根植香港逾百年的主要商業銀行及區域性銀行，我們致力服務實體經濟，以客戶為中心，通過創新科技提升服務體驗，推動綠色及可持續發展，為客戶提供全面、專業及優質的服務。我們與母行中國銀行緊密聯動，為跨國公司、跨境客戶、內地「走出去」企業，以及各地央行和超主權機構客戶提供綜合跨境服務方案。

中銀香港的控股公司中銀香港（控股）有限公司在香港聯合交易所主板上市，是香港最大上市公司之一，股份代號「2388」（港幣櫃台）及「82388」（人民幣櫃台），美國預託證券場外交易代碼「BHKLY」。 更多信息請瀏覽www.bochk.com。 了解更多獎項詳情，敬請瀏覽官方網站：www.stip.hk -完- 獲獎者海報：https://drive.google.com/drive/folders/1OsyZeC8NlfAPrF7Qgwx-I8oEfvkjhyn3?usp=drive_link View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302748327.html SOURCE 香港科技創新聯盟