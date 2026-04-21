耐世特EMB臻熟亮相北京車展，全棧式運動控制再拓新局

北京2026年4月21日 /美通社/ -- 全球領先的運動控制技術公司耐世特汽車系統（HK 1316）宣佈，其電子機械制動（EMB）產品已完成全系列開發與嚴苛驗證，正式面向市場。這是繼2025年上海車展首次亮相後，耐世特在EMB領域取得的重要里程碑，標誌著產品已全面成熟可量產，公司已具備從線控轉向到線控制動的全棧式線控運動控制技術能力。

從藍圖到征途：寒暑淬煉，不負期待

自2025年上海車展首次發佈以來，耐世特EMB產品在短短一年內取得了長足進展。耐世特同步推進了產品設計、產線建設與供應鏈佈局，實現了全鏈條協同開發。截至目前，耐世特EMB已完成仿真測試、台架測試及冬季極寒工況下的全部嚴苛驗證。公司與國內多家主流整車廠開展了深度需求交流，20餘家客戶在深度駕駛評測後給予了充分肯定與高度評價，已有多個項目進入技術合作開發。