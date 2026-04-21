引領物業管理走向自動化與轉型

香港 - 2026年4月21日 - 智能物業管理技術初創企業 NineSmart (玖創物聯網有限公司)，於 2026年4月13 至16日參與由創新科技及工業局和貿易發展局合辦、假香港會議展覽中心舉行的國際創科盛事 InnoEX。NineSmart 在智慧城市聯盟之「SCC智慧生活展館」中，展示其在智能物業管理 (PropTech) 領域的最新開發成果，吸引眾多業界人士及參觀者關注。



NineSmart 亮相 InnoEX 2026 展示升級版 PropTech 解決方案

展會亮點：升級版智能物業管理方案演示登場



在InnoEx 展會中，NineSmart 重點展出其升級版 Smart Property 智能物業管理應用方案，透過多項創新功能，全面提升住戶體驗及物業管理效率。其中，智能對講系統 (Smart Intercom) 新增語音轉文字功能，訪客只需向對講機屏幕說出住戶單位，系統即可連接住戶的手機程式，住戶即可透過手機與訪客直接對話，並可遙距解鎖住宅大廈大門，在無損保安水平下提升出入方便性及無人化管理的可行性。



在出入管理方面，Smart Property 可讓住戶或訪客只需於電梯面板掃描二維碼 (QR Code)，即可同時選擇及前往多個指定樓層，優化通行流程同時加強安全管理。此外，智能信箱 (Smart Mailbox) 功能亦是現場焦點之一，信箱內置動態感應器，可即時偵測信件投遞狀態，當有郵件送達時，系統會透過手機程式即時推送通知給住戶，讓住戶無需頻繁檢查信箱便可掌握郵件送達狀況。



現場反應：創新功能獲參觀者肯定



多位參觀者對 NineSmart 的創新應用表示讚賞，有參觀者指出：「智能信箱能即時通知有新信件，對於日常生活非常實用，可避免錯過重要郵件，這個功能令人印象深刻。」另有業界同儕表示：「NineSmart 一直持續優化產品功能，能貼合香港市場及物業管理行業的實際需要。」



未來發展：推動物業管理自動化及無人化



NineSmart 創辦人之一巫浚銘 (Lucas, Mo Tsun Ming) 表示：「我們未來將持續深化智能物業方案發展，重點投放應用人工智能 (AI) 於自動化及無人化營運的技術，協助物業管理行業提升營運效率，應對人手短缺及管理需求的轉變。」



目前，NineSmart 已服務多間地產發展商及知名物業管理公司，業務涵蓋新建住宅項目、舊樓出入系統升級，以至校園、會所及商業辦公室等多元應用場景，致力推動香港智慧生活及智能城市發展。







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