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商業動向
出版：2026-Apr-21 15:00
更新：2026-Apr-21 15:00
Media OutReach Newswire

NineSmart 亮相 InnoEX 2026 展示升級版 PropTech 解決方案

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引領物業管理走向自動化與轉型

香港 - 2026年4月21日 - 智能物業管理技術初創企業 NineSmart (玖創物聯網有限公司)，於 2026年4月13 至16日參與由創新科技及工業局和貿易發展局合辦、假香港會議展覽中心舉行的國際創科盛事 InnoEX。NineSmart 在智慧城市聯盟之「SCC智慧生活展館」中，展示其在智能物業管理 (PropTech) 領域的最新開發成果，吸引眾多業界人士及參觀者關注。

NineSmart 亮相 InnoEX 2026 展示升級版 PropTech 解決方案
NineSmart 亮相 InnoEX 2026 展示升級版 PropTech 解決方案

展會亮點：升級版智能物業管理方案演示登場

在InnoEx 展會中，NineSmart 重點展出其升級版 Smart Property 智能物業管理應用方案，透過多項創新功能，全面提升住戶體驗及物業管理效率。其中，智能對講系統 (Smart Intercom) 新增語音轉文字功能，訪客只需向對講機屏幕說出住戶單位，系統即可連接住戶的手機程式，住戶即可透過手機與訪客直接對話，並可遙距解鎖住宅大廈大門，在無損保安水平下提升出入方便性及無人化管理的可行性。

在出入管理方面，Smart Property 可讓住戶或訪客只需於電梯面板掃描二維碼 (QR Code)，即可同時選擇及前往多個指定樓層，優化通行流程同時加強安全管理。此外，智能信箱 (Smart Mailbox) 功能亦是現場焦點之一，信箱內置動態感應器，可即時偵測信件投遞狀態，當有郵件送達時，系統會透過手機程式即時推送通知給住戶，讓住戶無需頻繁檢查信箱便可掌握郵件送達狀況。

現場反應：創新功能獲參觀者肯定

多位參觀者對 NineSmart 的創新應用表示讚賞，有參觀者指出：「智能信箱能即時通知有新信件，對於日常生活非常實用，可避免錯過重要郵件，這個功能令人印象深刻。」另有業界同儕表示：「NineSmart 一直持續優化產品功能，能貼合香港市場及物業管理行業的實際需要。」

未來發展：推動物業管理自動化及無人化

NineSmart 創辦人之一巫浚銘 (Lucas, Mo Tsun Ming) 表示：「我們未來將持續深化智能物業方案發展，重點投放應用人工智能 (AI) 於自動化及無人化營運的技術，協助物業管理行業提升營運效率，應對人手短缺及管理需求的轉變。」

目前，NineSmart 已服務多間地產發展商及知名物業管理公司，業務涵蓋新建住宅項目、舊樓出入系統升級，以至校園、會所及商業辦公室等多元應用場景，致力推動香港智慧生活及智能城市發展。





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關於NineSmart・玖創物聯網有限公司

NineSmart 是物業科技的領導者，透過人工智能、物聯網及雲端技術革新物業管理，致力開發及部署智慧建築自動化與數位轉型的創新方案，全面優化管理效率。作為數碼港智慧生活初創培育計劃成員，NineSmart 致力於創造創新、可持續及以用戶為中心的智能生活體驗。瀏覽 了解更多。


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