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出版：2026-Apr-21 16:29
更新：2026-Apr-21 16:29
PR Newswire

NX集團將收購加拿大Metro Supply Chain Group全部股份，將其納為子公司

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東京2026年4月21日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社（NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.，以下簡稱「NX集團」）已達成協議，收購總部位於加拿大蒙特利爾的Metro Supply Chain Group Inc.（「Metro Supply Chain Group」）全部股份，並於2026年4月17日簽訂了股份購買協議。

圖標：https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link

本次交易以企業價值計算，Metro Supply Chain Group估值18億加元（約合2070億日元），創下NX集團史上最大收購規模。此外，根據股份購買協議中約定的公司達成特定財務目標情況，賣方可能額外獲得最高4億加元（約合460億日元）的或有對價。

Metro Supply Chain Group在加拿大、美國及英國擁有強大的業務佈局，為消費品、汽車、製造及醫療健康等多個行業提供第三方物流(3PL)服務。通過此次收購，NX集團預計將顯著擴大其在北美市場的業務版圖，並提升端到端的物流能力。該交易是加速實現NX集團長期願景的關鍵一步，該願景載於其經營計劃《NX集團經營計劃2028 Dynamic Growth 2.0》，目標是成為「在全球市場具有強大影響力的物流企業」。

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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