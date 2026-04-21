海信啟動2026年國際足聯世界盃™倒計時 展示新一代家庭娛樂與智慧生活產品

海信世界盃產品矩陣的核心為新一代RGB MiniLED顯示技術——以旗艦UR9系列和高端UX系列為代表。UR9系列搭載RGB MiniLED背光系統與信芯AI畫質芯片RGB光色同控技術，實現100% BT.2020色域覆蓋，色準度與鮮活度超凡。產品支持180Hz原生高刷，配備帝瓦雷調校4.1.2多聲道音響系統，並針對不同區域定製麵板：歐洲、澳大利亞等地區採用抗反射防眩光屏，美洲地區搭載黑曜屏，將賽場級視聽效果搬入客廳。

青島2026年4月21日 /美通社/ -- 全球領先的消費電子與家電品牌海信今天正式開啟2026年國際足聯世界盃™(FIFA World Cup 2026™) 50天倒計時，並同步啟動全球營銷活動。作為連續三屆國際足聯世界盃的官方贊助商（2018年首次攜手國際足聯，2022年再度合作），海信依托這一全球頂級體育賽事平台，重磅推出新一代旗艦產品，全面提升球迷的觀賽、生活與互動體驗。

近日，海信在蘇黎世國際足聯總部舉辦的活動中，發佈了2026年RGB MiniLED電視新品系列，並確認成為2026年國際足聯世界盃™在美國、加拿大、墨西哥的官方獨家視頻助理裁判(VAR)回放顯示設備提供商。海信已完成國際足聯世界盃視頻裁判中心(VOR Room)顯示設備的升級，全新RGB MiniLED電視憑借超高色域與精準色彩還原能力，將為視頻助理裁判還原清晰、真實的比賽畫面。

突破高端顯示邊界

海信憑借尖端激光顯示產品組合——以XR10和L9Q為代表——重新定義了家庭娛樂，將居住空間打造成沉浸式私人觀賽球場，助力球迷暢享世界盃。