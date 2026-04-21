問界攜手寶馬、梅賽德斯-賓士共建豪華超充網路

北京, 中國 - 2026年4月21日 - 逸安啟，寶馬與梅賽德斯-賓士在中國成立的超充合資公司，今日宣佈，賽力斯作為新的投資方加入公司，與現有股東方持股比例相等。通過此次股權投資，賽力斯集團旗下豪華品牌問界，將支持逸安啟豪華超充基礎設施建設。隨著新股東的加入，逸安啟將繼續通過先進技術與數位化服務，提供豪華充電體驗，並為寶馬、問界和梅賽德斯-賓士的客戶打造專屬尊享充電體驗。此次三方合作，將開啟豪華超充網路的新篇章，帶來更多增長機遇，覆蓋更廣泛的客戶群體。三家股東將各自持有該合資公司33.3%的股份。



逸安啟成立於2024年，致力於通過領先的公共超級充電網路，持續提升中國市場的豪華電動出行體驗。其充電網路優先佈局城市核心商圈，依託高效可靠的超充能力，並結合高品質的場站運維與客戶服務，以及100%綠電供給，為用戶帶來便捷、安心且可持續的豪華充電體驗。



深化合作夥伴關係，助力網路發展



寶馬與梅賽德斯-賓士歡迎問界的加入，並將與合作夥伴攜手，為逸安啟的發展挖掘更多機遇，尤其是在擴大網路覆蓋、重點區域佈局以及服務創新方面。本次合作彰顯了各方共同致力於建設高質量充電基礎設施、持續支持中國電動出行領域發展的堅定承諾。



逸安啟充電網路旨在為所有電動汽車用戶提供豪華充電服務。寶馬、問界及梅賽德斯-賓士的用戶將在逸安啟高品質基礎服務之外，還享有預約充電、功率優先分配等品牌專屬權益。



致力於中國可持續出行發展



通過持續拓展高質量充電基礎設施並融合先進技術，逸安啟將持續為中國電動出行生態體系的發展做出貢獻。同時，所有投資方將共同致力於支持中國可持續出行的發展。



此項交易尚待相關監管機構批准。

