本地SEO公司Digital Zoo推出免費SEO工具：一鍵完成SEO檢查

Digital Zoo 創立於 2019 年，是香港獨立的 SEO 公司 ，專注於為本地及跨國品牌提供 SEO、內容行銷與數位策略服務。過去數年間，我們累積服務超過 300 個客戶網站，從金融科技、零售電商到專業服務領域，協助企業透過搜尋引擎優化實現業務增長。根據 Digital Zoo 對所服務客戶網站的數據分析，逾六成網站在首次審查時存在至少一項關鍵技術 SEO 錯誤；其中完成基礎修正的客戶，自然搜尋流量平均提升 30% 至 50%，然而，市面上的專業 SEO 平台動輒每月數百至數千美元，令大多數中小企業與內部行銷團隊望而卻步。

香港2026年4月21日 /美通社/ -- Digital Zoo（香港獨立 SEO 代理公司）今日正式宣佈，旗下免費 Chrome 擴充工具 Digital Zoo SEO Helper 即日起於 Chrome Web Store 正式上線，為香港企業與行銷團隊提供即時、專業級的網站 SEO 健康檢測能力，完全免費且無需註冊。

專為agency、in-house marketer同content team設計，支援中英雙語網站，一鍵檢查on-page、技術同可讀性。

這個市場空白促使 Digital Zoo 開發 SEO Helper，讓每個行銷與內容團隊，無論預算大小，都能擁有專業級的 SEO 即時檢測能力。

什麼是 Digital Zoo SEO Helper？最適合哪些團隊與角色使用？

Digital Zoo SEO Helper 是香港首款由本地 SEO 代理公司自主開發的免費 Chrome SEO 擴充工具，專為中小企業與行銷團隊設計。與其他每月訂閱費達數百美元的國際平台不同，SEO Helper 以零成本提供核心的即時頁面診斷功能，將我們累積的 SEO 專業知識濃縮成一個簡單介面。

安裝後只需點擊一下，即可掃描任何網頁並生成完整的 SEO 健康報告，涵蓋 Meta 標籤、技術設定、內容結構、內部連結與反向連結分析。對於第一次接觸 SEO 的團隊而言，這份報告同時扮演「診斷書」與「行動清單」的角色——讓你不僅知道網站哪裡出了問題，更清楚知道應該先修什麼。