Solidion Technology 與 Hilco Global 簽訂具約束力的策略專利盈利化協議

公司打算在全球 1500 億美元的電池市場中，將其基礎專利組合盈利化 達拉斯2026年4月21日 /美通社/ -- 先進電池技術解決方案供應商 Solidion Technology Inc.（「Solidion」或「公司」） (Nasdaq: STI) 宣佈，已與 Hilco Global（Orix Company 附屬公司）旗下的知識產權服務業務簽訂具約束力的協議，旨在將其基礎能源專利組合盈利化，並行使相關專利權。 Hilco 已分析 Solidion 的專利組合以識別高價值資產，而專利數據顯示全球眾多公司很可能需要獲取 Solidion 專利組合的授權方可營運。 特別是在儲能領域，行內幾乎所有主要企業的技術都與 Solidion 的專利組合有所重疊；而在半導體、消費電子及航空航天領域，情況似乎亦是如此。

Solidion Technology 行政總裁 Jaymes Winters 表示： 「整個儲能生態系統，屢屢借用 Solidion 多項基礎專利以使其商業模式盈利化，其規模之大實屬罕見。 這些公司不僅是家庭式經營的初創企業，其大多是全球知名的家傳戶曉品牌和行業龍頭，影響力不僅遍及電動車電池儲能領域，更橫跨半導體、飛機與汽車製造以至尖端物料等範疇。 Solidion 的專利組合價值可能超過 7.5 億美元。」 Hilco IP Services 專利分析與盈利化集團主管 Karl Maersch 表示： 「Solidion 的專利組合，廣泛覆蓋石墨烯與電池技術的各個層面，其應用潛力跨越多個行業板塊。受其影響者，既有與 Solidion 直接競爭的企業，亦不乏身處周邊技術領域的公司。 我們認為，此專利組合彰顯出非凡的價值潛力。我們很高興能與 Solidion 合作，協助公司從其專利組合中創造收入。」

關於 Solidion Technology, Inc. Solidion (NASDAQ: STI) 的總部設於德州達拉斯，並在俄亥俄州代頓設有試點生產設施。其核心業務涵蓋電池材料與組件的製造，以及開發和生產用於儲能系統的下一代電池，當中包括服務於人工智能 (AI) 數據中心市場的不間斷電源 (UPS) 系統，以及適用於地面、航空及海上運輸的電動車。 Solidion 擁有超過 345 項專利，涵蓋多項創新技術，包括高容量、無需矽烷氣體並以石墨烯強化的矽陽極、生物質石墨，以及先進的鋰硫與鋰金屬技術。 如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.solidiontech.com，或聯絡投資者關係部。

關於 Hilco Global Hilco Global 作為 ORIX Corporation USA 的附屬公司，是一間多元化金融服務機構，提供綜合專業服務及資本解決方案，協助客戶在零售、工商業、房地產、製造業、品牌與知識產權等多個領域，將價值發揮至極致，並推動表現增長。 Hilco Global 為營運健全、備受壓力或陷入困境的公司提供一系列定制解決方案，助其處理複雜局面，並提升長遠的企業價值。 Hilco Global 致力確保與客戶利益保持一致，提供策略建議，並在許多情況下提供完成交易所需的資金，以實現最理想的成果。 Hilco Global 總部位於伊利諾州諾斯布魯克，旗下擁有超過 810 名專業人員，業務營運覆蓋全球四大洲。

歡迎瀏覽 www.hilcoglobal.com。 前瞻性陳述 本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述。 Solidion Technology Inc. (NASDAQ: STI)（「公司」、「Solidion」、「我們」或「我方」）希望利用 1995 年《私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act) 的安全港條款，並正在納入此與該安全港法例相關的警示聲明。 「預測」、「相信」、「可能」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「應該」、「計劃」、「可以」、「目標」、「潛在」、「很可能」、「期望」等詞語，以及與我們有關的類似表達方式，均旨在標示前瞻性陳述。 除非法律另有規定，否則我們沒有任何義務因應新資訊、未來發展或其他情況而公開更新任何前瞻性陳述。

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