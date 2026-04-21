隨著日常消費及合作推動全球普及，Bybit卡用戶數量達到300萬

阿聯酋迪拜2026年4月21日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit欣然宣佈，Bybit Card已達到300萬用戶這一重大里程碑，這標誌著其在實現打造新金融平台的願景上面邁出了重要一步，通過Bybit Card觸達更多用戶。 自推出以來，憑借用戶日益將其融入日常消費，Bybit Card在全球範圍內廣受歡迎。該卡在不到兩年時間裡，用戶數量從零增長至100萬，之後僅用六個月便突破 200萬，約九個月後又超過300萬。如今，該卡使用場景廣泛，涵蓋旅行、雜貨、餐飲和零售等多個領域，凸顯其在日常金融活動中的重要作用。

在推出之際，Bybit Card便引入了核心支付功能，使用戶能夠在全球範圍內的線上和線下商戶使用加密貨幣與法定貨幣進行消費。該產品設計為虛擬卡和實體卡兩種形式，支持Apple Pay和Google Pay等移動支付解決方案，且不收取開卡費和年費；不過，具體功能可能因用戶獲批的發卡計劃不同而有所差異。 隨著產品不斷迭代升級，Bybit Card如今已具備多項關鍵功能，包括支持多種資產、實現加密貨幣與法定貨幣的無縫兌換，以及推出獎勵計劃——用戶在日常消費中可以享受2%至10%的現金返還。此外，該卡還能提供額外福利，例如在特定市場開展最高可達50%現金返還的定向優惠活動；同時，針對Netflix、Spotify、ChatGPT和Trading View等服務，Bybit Card二級及以上用戶可以享受100%訂閱費用返現（受每月限額限制）。

在區域層面，Bybit Card與零售及服務平台展開合作，助力本地化推廣。在格魯吉亞，該卡與該國最大的多功能購物中心City Mall達成合作，在季節性促銷活動期間為用戶提供50%的現金返還。更多的整合——包括與歐洲主要商務平台建立合作關係，也讓Bybit Card進一步拓展到日常交易和數字市場領域。 綜合來看，這些發展歷程清晰勾勒出Bybit Card從初創到進階的演變軌跡——從最初的基礎支付功能，到獎勵激勵機制的引入，再到近期生活方式類合作及現實場景深度融合——使Bybit Card成為連接數字資產與日常生活的橋樑。