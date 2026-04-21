均勝電子首次同步發佈可持續發展相關雙報告，力爭2040年核心運營碳中和

香港和寧波2026年4月21日 /美通社/ -- 均勝電子（699）首次同步發佈《2025年度可持續發展報告》和《2025年度自然相關資訊披露報告》。公司將可持續發展理念融入戰略與長遠發展，舊年在技術創新、綠色製造、社會責任踐行等方面成效顯著。公司亦已加入聯合國全球契約組織及責任商業聯盟，持續引領行業邁向更加綠色、繁榮的未來。 順應汽車智能、電動趨勢，均勝電子2025年投入約44.2億元加碼前瞻技術研發。公司堅持「多芯片+生態合作」技術路線，持續迭代L3/L4高級輔助駕駛功能，多個高品質訂單將於今年起陸續量產。除了通過智能技術直接提高出行效率、減少碳排放，均勝還持續推出高壓、低損的新能源管理方案，推動全球綠色出行。

基於技術同源性，均勝電子還將上述技術延展至機械人、服務器基建等產業，打造增長新引擎。公司已發佈「大小腦、能源管理、肢體」等機械人相關產品，與海內外頭部客戶合作。同時，公司還首發與中際旭創聯合開發的車載光模塊產品，並透過投資新菲光北美產能來推進光模塊技術全球商用。同期，均勝還將車規級電源相關產品拓展至工業級服務器電源領域。 值得一提的是，均勝電子去年加入聯合國全球契約組織（UNGC），承諾履行《全球契約十項原則》。公司也是國內首家汽車零部件行業自然相關財務資訊披露工作組（TNFD）支持者，助力聯合國實現可持續發展目標（SDGs）。期內，公司還正式加入負責任商業聯盟（RBA）及負責任礦產倡議（RMI）。

憑藉持續優化的ESG表現，公司已連續兩年入選標普全球《可持續發展年鑒（中國版）》，並榮獲行業最佳進步企業。同時，公司在CDP氣候變化、森林與水等主題獲得積極評價，並獲得EcoVadis銀牌等協力廠商認可；入選2024-2025年度福布斯中國可持續發展工業企業榜。 長期以來，均勝電子將綠色理念融入全球據點的運營與供應鏈管理，並以品質管控和低碳清潔生產夯實核心競爭力。報告期內，公司可再生能源使用近25萬MWh，較2024年增長27%，避免超10萬噸二氧化碳當量排放。均勝將力爭於2040年實現核心運營碳中和，亦設定以2024年為基準年，到2030年取力爭實現取水強度、廢棄物產生強度均實現降低6%的目標。

均勝電子錶示，未來繼續將ESG治理全面融入公司戰略和經營管理，構建ESG管理體系，為社會創造更加繁榮和可持續的未來。 關於均勝電子 均勝電子（600699.SH / 699.HK）是全球領先的智能科技解決方案提供商，專注於汽車電子、汽車安全及機械人關鍵部件的研發與製造。公司全球設有超過 25 個研發中心和 60 個生產基地，客戶覆蓋超 100 個全球汽車品牌。2025年營業收入達人民幣 612 億元。 均勝電子定位「汽車 + 機械人Tier1」，向客戶提供智能駕駛、智能座艙、智能網聯、新能源管理、汽車安全以及機械人關鍵部件領域的創新產品。公司是全球智能駕駛頭部供應商，其全棧解決方案可支持實現 L2 到 L4 級別的多場景自動駕駛功能；公司也是中國第二、全球第四大智能座艙域控系統供應商。此外，均勝電子亦已向國內外知名機械人公司送樣或供貨，是全球具身智能機械人部件行業的領先者。

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