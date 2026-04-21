Bybit每日刮刮樂：將每日交易行為轉化為真實獎勵

阿聯酋迪拜2026年4月21日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 欣然宣佈推出最新一期旗艦活動——「 每日刮刮樂 」(Daily Treasure Hunt)。該活動專為長期穩定交易的用戶打造，是一項常態化激勵計劃。持續進行交易的交易者與加密貨幣愛好者參與活動就有機會贏取豐厚獎品與額外獎勵。

步步向前：每一次操作，皆有價值

用戶只需在平台保持活躍，完成簡單任務並積累積分，即可將交易旅程中的每一步轉化為實實在在的獎勵。無論是每日交易、體驗全新功能，還是參與限時任務，每一項操作都能讓參與者距離獎勵最大化更進一步。