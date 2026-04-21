VF Corporation 與 Nedap 展開合作，旨在於全球門市實現端到端的庫存可視性

荷蘭格羅恩洛2026年4月21日 /美通社/ -- Nedap (AMS:NEDAP) 是單品級庫存可視性領域的領先企業，今日宣佈與 VF Corporation (NYSE: VFC) 達成合作。VF Corporation 是全球服裝、鞋履及裝備領域的龍頭企業，旗下坐擁多個經典活躍及戶外生活品牌，包括 The North Face®、Vans® 及 Timberland®。 作為合作中的一環，VF Corporation 將於旗下全線品牌及逾 1,500 間門市，部署 Nedap Inventory Engine，從而建立更完善的端到端庫存可視性，並推動更流暢且以數據為導向的零售營運。 部署工作會於 2026 年第二季由 The North Face 啟動，並會隨時間陸續推展至 VF 的其他品牌。 VF 旗下品牌植根於性能表現、優質設計及創新，為世界各地消費者帶來戶外、運動及工作服等生活風格體驗。

建立統一的庫存視圖

是次合作有助 VF 實現其建立統一庫存視圖的願景，並以單一且可靠的庫存數據來源為基礎，達成庫存全局可視。 透過 Nedap Inventory Engine，VF 希望提高庫存準確度、改善產品供應情況，並在各個地區加強全方位渠道的營運表現。 除了在門市推行外，VF 亦已將這項計劃擴展到其分銷渠道，藉此提升可視性，並協助打擊灰色市場活動，以及加強品牌保護。 VF Corporation 數碼部門副總裁 Carsten Trenz 表示：「消費者期望無論是網上購物、親臨門店抑或透過我們任何品牌接觸點，都能獲得一致水準的產品供應與服務。 貫穿整體營運的統一可視性，讓我們能夠提供這種始終如一的體驗，並建立客戶長遠的忠實支持。」

VF Corporation 供應鏈策略副總裁 Hope Waldron 補充道：「將我們的無線射頻辨識 (RFID) 計劃，從門市拓展至分銷中心，以至源頭的供應商夥伴，使我們整個供應鏈的透明度得以顯著提升。 這種可視性有助我們確保產品供應、加強品牌保護，並提供更貫徹一致的顧客體驗。」 VF 選擇 Nedap 的原因

VF 在採用另一方案並成功進行試點後，重新審視了自身在可擴展性、系統架構及全球支援方面的長遠需求，最終選定了 Nedap。 Nedap 獲選的原因在於： 平台架構最穩健、最創新，且能應對未來需求

擁有可靠往績，精於引導和建議機構順利完成大規模的複雜部署

用戶社群能推動頂尖零售商之間持續進步，並共享創新成果

Nedap 零售業務董事總經理 Hilbert Dijkstra 表示：「在現今零售格局中，統一商務的成效，取決於品牌能否依賴單一且一致的庫存數據真實來源。 VF 對端到端庫存可視性的投資決策，彰顯其清晰的未來願景：能夠在任何渠道上，為消費者帶來無縫體驗。 透過平台的持續創新，我們協助 VF 以充沛自信、靈活安排及高度精準，開創零售新局。」 Nedap 零售業務

Nedap 協助零售商，將庫存流動轉化為即時洞察及實際成果。 我們的 Inventory Engine 能將門市、分銷中心及工廠之間的單品流動串聯起來，從而為整個零售鏈創造可靠的庫存視圖。 該系統建基於開放的環球標準，深受全球領先品牌信賴，其可提供切實可行的洞察，有助提升產品供應、提高營運效率，以及防範損失於未然。 現時已有數萬間門市正在使用 Nedap，其帶來實時的骨幹系統，讓統一商務得以順暢運行。

關於 Nedap N.V.

Nedap 是數碼孿生技術方面的領先企業，專注於醫療保健、畜牧業、零售及安全領域，連通實體與數碼世界。 透過「Technology for Life（科技服務生活）」的理念，我們創造可持續發展的前瞻性解決方案，幫助個人及機構在瞬息萬變的世界中取得成功。 Nedap 在全球各地營運，員工總數超過 1,000 人。 公司於 1929 年創立，並從 1947 年開始在阿姆斯特丹泛歐交易所掛牌上市。 公司總部設於荷蘭格羅恩洛。 關於 VF Corporation

VF Corporation 旗下擁有多個領先在前的戶外及運動品牌，包括 The North Face®、Vans® 及 Timberland®。 VF 致力為消費者提供以卓越性能及優質設計為基礎的創新產品，同時為員工、社區及股東帶來可持續的長遠價值。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 vfc.com。

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